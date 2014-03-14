Откуда пошла мода на купальники

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Именно здесь Коко Шанель положила начало моде на загар и на купание (!!!) на пляжах, отсюда пошли первые купальники, да и вообще мода на пляжный отдых как таковой.

Сегодня Довиль является культовым местом для отдыха звезд мирового кино и знаменит своей «аллеей звезд» — бесконечной чередой частных домиков-раздевалок на пляже, отгороженных друг от друга барьерами, и на каждом — имя «звезды»: Элизабет Тейлор, Шон Коннери, Джек Николсон, Том Хэнкс, Пирс Броснан, Майкл Дуглас, Том Круз... Сложнее, наверное, перечислить тех знаменитостей, у которых нет здесь именной кабинки, чем тех, у кого она есть.

aquatek-filips.livejournal.com

Вторым символом довильского пляжа являются вот эти разноцветные зонтики — их можно видеть на многочисленных открытках, магнитах и календарях из Довиля.

aquatek-filips.livejournal.com

Когда-то здесь было бедное рыбацкое поселение, ничем не примечательное и никому не известное. Но все изменилось в 1859 году, когда по приказу дальнего родственника Наполеона Бонапарта здесь решено было с нуля построить мега-фешенебельный курорт. Так здесь появился и сам город вместо деревушки, и пляж вместо глинистого пологого берега, и эти знаменитые зонтики.

aquatek-filips.livejournal.com

Легендарный деревянный променад Les Planshes. Именно вдоль него расположена бесконечная череда именных кабинок кинозвезд в стиле арт-деко, ставших главной достопримечательностью Довиля.

Деревянная мостовая вдоль пляжа была изначально сделана очень давно специально для дам буржуа, которые могли наслаждаться видом и морских воздухом, не испачкав подола своего платья.

Дело в том, что еще 100 лет назад никто и представить не мог, что на пляже можно лежать практически голым, а тем более купаться при всех! В те времена солнечные ванны было принято принимать полностью одетыми, неспешно прогуливаясь или восседая под зонтиками.

aquatek-filips.livejournal.com

Именно здесь, на этом пляже, где-то среди этих кабинок и произошла «пляжная революция», которую совершила ни кто иная, как Коко Шанель. Со своим другом Артуром Кейпелом она решила сломать устоявшиеся принципы и прямо при всех они начали купаться на пляже и загорать!!! Об их «героических» заплывах газеты писали на первых полосах.

Мода на загар и купания начала распространяться с огромной скоростью, а купальники, которые разрабатывала и продавала в своем первом бутике здесь же, около самого пляжа Коко Шанель, разлетались быстрее, чем жареные пирожки.

С тех пор тихий семейный курорт превратился в модное место, куда высшее общество съезжалось на торжественные обеды, празднества, скачки и состязания по поло.

aquatek-filips.livejournal.com

Второй всплеск внимания Довиль пережил в середине прошлого века благодаря оглушительному мировому успеху фильма «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша, который был снят в этом городке.

Благодаря этому фильму Довиль стал столицей ныне очень популярного фестиваля американского кино, на котором, в отличие от других, нет никакого соревнования за призы, а режиссеры и актеры приезжают сюда, чтобы просто показать друг другу и зрителям свои новые работы.

По большому счету, кинобогема просто придумала себе предлог, чтобы каждый сентябрь вновь и вновь приезжать в это чудесное место, а звезды могли достать из кармана ключ и воспользоваться своей собственной кабинкой)

aquatek-filips.livejournal.com

Каждый сентябрь во время проведения Фестиваля американского кино, совершая здесь променад, можно запросто увидеть не только кабинки с именами звезд, но и самих звезд кинематографа.

aquatek-filips.livejournal.com

Конечно, некоторыми кабинками могут воспользоваться и «простые смертные», готовые оплатить их аренду по указанным тарифам.

aquatek-filips.livejournal.com

Сентябрь, пляж богачей и кинозвезд. Редкие отдыхающие принимают солнечные ванны.

aquatek-filips.livejournal.com

Многие, как и 100 лет назад не утруждают себя купальниками, загорая в одежде... Правда, одежда с тех пор сменилась на джинсы и майки.

aquatek-filips.livejournal.com

Кому скучно просто загорать, можно поиграть в поло или мини-гольф.

aquatek-filips.livejournal.com

Повсюду на пляже можно увидеть вот такие арки, живые цветы и различные забавные плакаты.

aquatek-filips.livejournal.com

Для тех, кто не любит песок в обуви, везде дощатые помосты и, конечно же, огромное количество урн. На самом пляже вы не найдете совершенно никакого мусора.

aquatek-filips.livejournal.com

Кстати, даже не смотря на аккуратность посетителей, ежедневно, еще до рассвета, пляж убирает специальная техника. Мусороуборочная машина как пылесос собирает весь мусор, отделяя его от песка и оставляя за собой чистую ровную поверхность.

aquatek-filips.livejournal.com

Просеивание песка на рассвете.

Кстати, интересно, что этот пляж раньше не был песчаным. Здесь была привычная для этих мест плотная глинистая почва, которая оказывалась то под водой во время прилива, то нет. Первый песок сюда занесло ураганом, ну а уже позже всю береговую линию усыпали привезенными тоннами нежного мелкого песка.

aquatek-filips.livejournal.com

Истинная поверхность обнажается во время отлива. Именно так раньше выглядел весь пляж.

aquatek-filips.livejournal.com

И местные жители, и приезжающие гости любят побродить во время отлива по плотным крохотным дюнам, рассматривая иногда попадающихся морских обитателей, не успевших уйти вместе с морскими волнами.

От редакции

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