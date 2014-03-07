8 кошмаров Рио-де-Жанейро

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Бразилию я люблю, находиться здесь мне приятно, но с прошлого года я перестал рекомендовать Бразилию к посещению друзьям и знакомым. Предлагаю оставить шикарные пляжи, приветливых людей, вечный праздник и остальные красоты в рамках туристических сайтов и трезво оценить именно недостатки. Сейчас расскажу, в чем они состоят.

1. Стоимость проживания. Цена ночи просто выходит за всякие разумные границы. Высокий сезон - с декабря по март. Если вы прилетаете на новый год и карнавал, то ситуация еще хуже - вы можете взять проживание только «пакетами» - то есть пять-семь ночей минимум, по специальной, сумасшедшей стоимости. Стоимость 1-комнатных квартир высокого сезона (но не время карнавала) - от 90 евро/110 долларов. Это самый простой вариант, без окон, но с дверьми, при бронировании за 3-4 месяца. Стоимость гостиниц - от 150 долларов, при этом гостиницы я вам советовать не могу, так как большинство из них еще постройки 70х годов, с соответствующими убранством и удобствами. Да и в гостиничный номер пригласить вы никого не сможете, даже если очень захотите - ни местных, ни друзей-иностранцев.

Если же вы запоздали с бронированием проживания, или же вас обманул владелец квартиры после бронирования (такое случается тут часто - отказы в последний момент, исчезновение владельца после оплаты и так далее), то вы скорее всего заплатите уже 150-200 долларов в ночь. При этом нет гарантии, что в вашей квартире/номере не будет отваливаться дверь в ванную, а термиты не будут оставлять кучи стружки на полу. Стоимость НЕ коррелирует с качеством - приглядывайтесь к фотографиям и читайте отзывы.

На карнавал и новый год такие «пакеты» стоят от 1000 долларов и выше. Верхних границ, разумеется, нет - есть и пентхаусы с видом на океан по восемь тысяч долларов в ночь. Хостелы тоже есть, но не дешевые, с неудобным расположением, и обычно плохим сервисом (с одних знакомых пытались взять деньги за ожидание в холле после чекаута).

2. Стоимость еды. Это касается в равной степени и ресторанов, и продуктов питания в супермаркете. В Рио любой ресторан с приятной обстановкой считается богемным, собирает толпы посетителей, обдирает кошельки. Стоимость основных блюд в ресторанах в туристических местах - от 50 Реал(720-830 р), за стейки 60-80 реал (1100 р), коктейли- 25-30 Реал (350-420 р). Это еще, слава богу, что к концу прошлого года реал упал на 20% к валютам других стран (к доллару того больше). И год назад все обходилось на четверть дороже указанного. Я знаю, есть кафешки подешевле - но это именно забегаловки и кафешки - для быстрого перекуса. И если вы поедете в курортное место, типа ilha grande, то там еще дороже, и шансов нарваться на плохую еду больше).

Продукты в магазинах и того хуже - дешевле, чем в Москве только некоторые овощи и фрукты. Все остальное - дороже! Яйца от 100 рублей за десяток, твёрдые сыры от 500 рублей за 200 г, куриное филе по 300 рублей за полкило - все это не «азбука вкуса», это ближайший и единственный ваш вариант, если вы живете в Рио недалко от пляжа. Да, есть на пляже Копакабане один(!) супермаркет Extra, аналог нашего Ашана, с более адекватными ценами. Но с пляжа Ипанемы туда пешком ходить не будешь, да и сама Копакабана большая, идти далеко.

3. Сама еда в ресторанах. Как от нее можно быть в восторге? Абсолютно все пережаренное и пересоленое. Я к этому привыкал долго, теперь даже нравится, но назвать это хорошей едой язык не поворачивается (и уж точно не полезной). Основное блюдо - сендвичи и бургеры, и это касается не только забегаловок. В каждом, даже крайне дорогом ресторане есть бургер как основное блюдо, есть даже премиумные «бургерии» - специализирующиеся только на бургерах рестораны.

Вегетарианцам точно стоит выбирать другие места для путешествий, да и для мясоедов - соседняя Аргентина - просто рай, мясо тает во рту там везде, а не хрустит солью при разжевывании, как в Бразилии.

4. Сервис. Сервис не самый худший, но уж точно не дотягивает даже до приемлемого уровня. Забытые блюда, перепутанные заказы, сорокаминутное ожидание, неправильные счета, высыпанная на стол при раскладке еда, - все это ожидает вас. Зато зачастую с улыбкой и от чистого сердца. Проблема в национальной особенности - стремлению к счастью и расслаблению (tranquilo). Но когда человек расслабляется, то он забывает, не концентрируется - и из-за этого все косяки и выходят. Пока я с этим жить так и не научился, поэтому все еще выхожу из себя, когда десерт приносят на пятнадцать минут позже, чем кофе.

При этом стандартные 10-12 процентов прибавлять не забывают. Отказаться от чаевых можно, но в самом крайнем случае - оскорбив тем самым заведение таким поступком.

5. Автобусы и транспорт. Автобусная ситуация жутчайшая. Помимо самой системы городских автобусов, когда вам нужно останавливать нужный автобус, активно размахивая руками (я, к примеру, не очень хорошо вижу и часто начинаю махать руками слишком поздно, пропуская автобусы), так автобусы еще и самые агрессивные участники дорожного движения. Забудьте о немецких низких автобусах, плывущих по улицам, останавливаясь, и даже наклоняясь для посадки и высадки пассажиров. Привыкайте садиться и высаживаться на ходу, балансировать на поворотах и остановках, разгоняться каждые сто метров до 60 км в час и тормозить в последние три метра вместе с водителем. В рекламе страховки для участников дорожного движения демонстрируют рисованные ДТП именно с виновником- автобусом. В местных газетах КАЖДУЮ неделю публикуют информацию о ДТП междугородних автобусов со смертельным исходом для пассажиров. Я сам становился свидетелем конфликтов водителя и пассажиров уже не раз.

О пробках жителям Москвы говорить не ловко, и в пробочной тройке мировых призеров Москва обычно лидирует. Но кто соседи? Рио и Сан-паоло! Два-три километра можно ехать сорок минут, а из одной части города до другой можно ехать два часа. По количеству времени, проводимому в общественном транспорте, жители Рио занимают первое место в мире. И это очень очень плохо.

Метро - о метро, с двумя ветками! Как можешь ты ломаться через день? Поезда постоянно идут с задержками - запланировать путь невозможно совершенно - один и тот же отрезок пути в разные дни может занимать время, отличающееся в два раза.

6. Погода. Кто внушает мысль ( и я так думал в том числе), что Рио - пляжный рай? Океан практически всегда холодный, с большими волнами. Плавать можно с трудом, зачастую вообще нельзя, можно лишь плескаться в волнах. Хорошо любителям серфинга. Но дожди! Ноябрь- январь (местное начало лета) дожди идут почти каждый день(!). Ясных дней в этом декабре и прошлом январе было буквально 4 штуки в месяц. Для тех, кто приезжает на неделю - это полное разочарование. В феврале-марте немного лучше, но дождей все равно много - как повезет. Сравните с вечно солнечными в сезон карибами, тайландом, и остальными курортами, и решите - рисковать или нет.

7. Криминал. Да, скорее всего вас не ограбят. Если вы соблюдаете меры осторожности - не берете с собой ценные вещи, следите за вещами во всех общественных местах - пляж, автобус, ресторан, магазин. В местном старбаксе к каждому стулу прикреплен жгут з твердой ткани - закреплять сумки, чтобы не утащили. На пляжах мало просто находиться рядом с вещами - вещи не нужно показывать. Ценности могут вырвать прямо из рук, для интересующихся есть видеозаписи в интернете. После последней серии крупных инциндентов количество полиции на пляже увеличилось со 150 до 600(!) человек. Это на 12-20 км городских пляжей. Это очень много и их буквально видно всюду. Но работают они до заката солнца. Потом остается обычная городская полиция.

В январе на моего знакомого русского напали прямо на пляже Ипанема в 8 вечера - самом безопасном и центральном туристическом месте города. Грабили группой, с ножом, он начал автоматически отбиваться, и отступил на дорогу, где его и сбила машина. Перелом бедра, операция в больнице. Теперь месяц ему пришлось провести в Рио, так как врачи опасались тромбоза, который может возникнуть из-за давления при полете. История ужасающая, о насилии и преступности в Рио нужно поговорить отдельно.

За первые проведенные три месяца я лично или же мои знакомые столкнулись со следующими вещами:

- скам моей карты в банкомате и списания денег (аналогичная ситуация с коллегой)

- ограбление знакомого на моей улице с ножом - подошли и вежливо попросили все деньги

- описанный выше случай ограбления - с самыми серьезными потерями

- не завершившаяся попытка грабежа/драки со мной - что-то их спугнуло в начале разговора

- кража/грабеж мобильников и сумок на пляже - в том числе из рук

- воровство в аптеке на моих глазах

- кража и драка с продавцом напитков на пляже

- повторное списание одной и той же суммы в ресторане - мошенничество

- двукратное добавление чаевых (+10%+10%) - мошенничество

Положение пугающее, в газетах пишут что уровень преступности возвращается на уровень начала 2000х. Об этом стоит помнить всем приезжающим, а уже приехавшим нужно помнить о правилах поведения - минимум техники, никаких мобильных без повода и в темное время суток, минимальная наличность с собой, передвижение на такси по возможности.

8. Карнавал. Что делают жители Москвы во время Дня города? Правильно, сваливают куда подальше или прячутся в квартирах, чтобы освободить место для гостей столицы и избежать всего прилагаемого. Так почему же в Рио на подобный праздник нужно приезжать? Город наполняют миллионы туристов и приезжих из близлежащих районов. На пляжах ад и толпы, что даже Сочи в сравнении будет являться приятным курортом, в магазинах - бардак, в общественном транспорте - оргия, на улицах - реки мочи, мусорные кучи, океан в соре. Подходит, согласитесь, далеко не всем.

Удовольствие получить можно, если умеете веселиться пьяным в толпе, во всех остальных случаях - противопоказано. Карнавальное шествие на самбодроме - говорят, поражает воображение, но готовьтесь к завышенным ценам на билеты, ломовым ценам на такси туда и обратно, и дискомфорту при просмотре (сидячие места есть только в одном секторе, надо стоять).

Список можно продолжать вечными комарами, манерой местных опаздывать и отменять встречи, отсутствие всяческого уважения к пешеходам (хуже, чем в Москве в 90ые) и многим другим, но это уже мелочи.

Как итог — Бразилия прекрасная страна для путешествий, но ближайшие два-три года, до окончания чемпионата мира по футболу и олимпийских игр, далеко не лучший выбор. Денег вы потратите очень много, а получите вполовину того же, что могли бы получить в других странах мира, потратив столько же.

От редакции

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