С Gucci и Prada под хиджабом

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Что такое женщина Дубая? Арабские Эмираты - это мусульманская страна, где женщина - совершенно особенное существо. По Корану она может показывать посторонним людям только ступни, кисти рук и лицо. Все. В некоторых особенно религиозных семьях закрывают и лицо, кроме глаз. В эмирате Дубай местные женщины традиционно носят черную одежду. Температура летом достигает пятидесяти градусов, но в этих черных платьях до пят не жарко - они сшиты из самого высококачественного шелка. К тому же никто здесь не ходит пешком. А в автомобиле всегда работает кондиционер.

Женщина здесь не бесправна: она может учиться, работать, водить машину. Но открывать свое тело на улице и выходить замуж за иностранца - равносильно сумасшествию.

Всего тридцать процентов населения - местные арабы - имеют гражданство. С оформлением такого «неравного» брака женщина не то чтобы теряет это самое гражданство, но дети ее и муж гражданство иметь не будут. В браках, где женщина иностранка, а муж местный все немного иначе. После истечения определенного срока приезжая может получить гражданство, если муж - за.

Значит стать «местной» все-таки можно! А гражданство здесь, конечно же, дает определенные привилегии. У граждан ОАЭ бесплатное лечение в муниципальных учреждениях, бесплатное обучение (иногда и за границей), хорошие пенсии, а молодые люди - при оформлении брака с местными девушками - получают двухэтажные виллы для жительства, а это значит, что волноваться по поводу устройства своих детей можно гораздо меньше, чем в России.

Но как найти себе местного мусульманина для брака? Есть два пути. Удачный и не удачный. Неудачный путь состоит в том, чтобы познакомиться с ним в Эмиратах. Конечно, факта, что араб должен в вас влюбиться, никто не отменял. Но восточному мужчине, который видит европейку в более открытой одежде, понравиться довольно легко, к тому же всех ее родственниц женского пола, включая бабушек и теть, как это принято в их традиции, одаривать уже не нужно.

То есть вы для своего жениха становитесь как бы женщиной «со скидкой». Но то, что вы «со скидкой» вовсе не значит, что муж не нарядит вас тут же в длинный черный хиджаб, потому что уравнять вас с местными женщинами все-таки надо.

Под хиджабом вы сможете носить Gucci и Prada, эксклюзивное белье и самые дорогие украшения. Жить вы будете на так называемой женской половине. Но разочарование у европеек все-таки наступает. Однажды влюбленность яркого кареглазого мужа к своей супруге заканчивается, и с этим в принципе кончаются какие-либо отношения.

В этой стране женщина мужчине — не друг, не сестра, не личный психолог в одном лице, как это бывает у нас, а товар и сексуальный объект.

То есть часто мужчина просто перестает обращать на жену внимание до следующего приступа любви. И если вы ему надоели, то извините, но ничего не попишешь. Не надо ужасаться. Просто дело крови.

Но с менталитетом бороться можно. И удачным путем встретить принца является познакомиться с ним не в Эмиратах. Многие арабы ездят учиться за границу и менталитет у них там становится более европейский. Они привыкают слушать женщину, доверять ей, советоваться с ней. То есть кроме всех вышеперечисленных благ вы еще получаете себе друга и соратника.

Что касается многоженства, то оно в ОАЭ действительно есть. Разрешено иметь до четырех жен. Но есть негласные правила. Вторая жена может появиться, только если согласна первая. И каждая последующая супруга должна получать такое же содержание, как и первая. Сейчас женщины не живут в так называемых «гаремах», то есть по несколько жен вместе, и такие полигамные браки доступны отнюдь не каждому арабу. Так что, если вы первая, то вам вполне себе повезло.

Как остаться в Эмиратах, если за муж вы не хотите? Первый логичный ответ - надо искать работу. Семьдесят процентов населения – это мужчины, в том числе и среди обслуживающего персонала. Значит все тяжелую работу выполняют они. Кем же можно здесь устроиться? Экскурсоводом или другим работником туристической фирмы. Это, пожалуй, оптимальное место для приезжей женщины. Либо у вас много денег и вы делаете вложения, занимаетесь бизнесом.

Только нужно понимать одно — никогда эмигрант не получит здесь гражданство. Никогда! То есть отработав десять, двадцать и даже сорок лет, достигнув пенсионного возраста, вас отсюда быстренькой попросят. Чужих пенсионеров они не содержат.

Какие выводы можно извлечь из всего этого? ОАЭ – это уникальная страна, где все приспособлено для граждан, которые там живут. Никакие нефтяные доллары из страны не утекают. У них есть свои традиции, за которые они стоят не на жизнь, а на смерть. Они стараются сократить вливание чужой крови в свой этнос. Все это очень похвально. И, пожалуй, в их образе жизни и устройстве «вселенной» можно найти ответы на многие вопросы, которые волнуют современную женщину в России.

Нужно научиться ценить свое, держась где-то более сдержанно и закрыто.

Нужно не уезжать на прокорм в чужое государство, как бы там сладко не было. И тем более - не мечтать о заморском принце, потому что как ни крути, а чужое навсегда останется чужим.

Как в ОАЭ не росли злаковые культуры, так они там расти и не будут. Можно, конечно, попробовать, но перед этим задумайтесь хорошенько – а готов ли я потратить на эту «пробу» всю свою жизнь?

От редакции

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