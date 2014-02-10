Этот полет с тремя детьми забыть нельзя

От редакции. Мы публикуем отклик на письмо «Путешествие с ребенком: развенчиваем мифы». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Детей у нас 3 — старшей 8 будет, и близнецам по 3. До их рождения мы выезжали по 2 раза в год, но тогда у нас отпуск был всего 2 недели. А с маленькими близнецами — у кого язык вообще повернется это отдыхом назвать?

Но когда старшей дочке исполнялось 6, решили свозить ее в Диснейленд во Флориде, тем более у папы там как раз конференция была, прямо в отеле в парке — просто грех было упускать такую возможность. Ну, и до 2 лет билеты практически бесплатные.

Но тот полет — его забыть нельзя, конечно. Мы со старшей заранее изготовили открытки, где извинились за все неудобства, которые наше семейство может причинить соседям по самолету, и сразу же их раздали всем вокруг нас. Это, несомненно, помогло, люди были заметно тронуты и помогали как могли (чего не скажешь о стюардессах — те разве что не шипели).

У близнецов не было отдельных мест, а из рук они просто вырывались и носились по самолету. Но ничего, пережили.

Мы, как родители, не отдохнули ни минуты, конечно, зато дети были в полном восторге.

Но с тех пор все наши путешествия — исключительно туда, куда можно доехать за 2-3 часа на машине. Обычно летом мы снимаем дом на озере, зимой, если не очень холодно, выбираемся к ближайшей горе покататься на лыжах, санках, коньках — в зависимости от возраста и умений.

Альтернатив семейному отдыху у нас просто нет — наши бабушки в России и еще работают. Да, есть у нас и замечательная няня, которая живет с нами, но мы не можем оставить на нее 3 маленьких детей.

Да и все дальние поездки — это же просто уйма денег, ведь даже в один номер в отеле нас не пустят.

Поэтому снимаем мы квартиры, по крайней мере 3-комнатные, чтобы и няню там разместить. И готовим-стираем-убираем в основном сами — просто тратить на это $150-200 в день не видим особого смысла (да и позволить себе не можем, чего уж там).

Хорошо еще, что мы не любители рыбалок на палтуса, как один ваш читатель, а то прямо не знаю, как бы и жили...