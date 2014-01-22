На воздушных шарах по Каппадокии

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Это был наш второй визит в этот чудесный край, и в этот раз нашей целью был полет на воздушном шаре.

maslak-k.livejournal.com

Организаций, занимающихся полетами на воздушных шарах, в Каппадокии большое количество, так что есть из чего выбирать. Не следует ориентироваться на самые низкие цены, все-таки от опыта фирмы и качества услуг, зависит Ваша безопасность.

maslak-k.livejournal.com

Итак, день полета был выбран, и в 4 утра за нами в гостиницу заехала машина, которая отвезла нас в место сбора групп. Там собралось достаточно большое количество туристов, пока мы ждали, когда нас отвезут на площадку для посадки в шар, можно было угоститься чаем, кофе и перекусить булочками, что в 4.30 утра было очень кстати. Потом нас распределили по микроавтобусам и развезли по местам посадки. Когда мы подъехали к нашему воздушному кораблю, его только накачивали горячим воздухом.

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

Достаточно интересное зрелище, когда вокруг тебя готовят к полету десятки воздушных шаров. И вот наш воздушный транспорт готов к полету, все пассажиры на местах, у каждого кстати свое отдельное место, так что соседи обзору не мешают.

maslak-k.livejournal.com

Пилот воздушного корабля провел с нами технику безопасности. Нам попался очень оригинальный пилот, который постоянно над нами подшучивал (вроде того, что он как и мы летит в первый раз).

maslak-k.livejournal.com

Постепенно наш шар набирал высоту. И тут только успевай смотреть по сторонам, т.к. отовсюду открываются красивые виды. Поначалу интересно наблюдать за точками взлета шаров. Некоторые уже парят над нами, другие только отрываются от земли, третьи еще только готовятся к полету.

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

Конечно, это очень разумно, что путешествия на воздушном шаре делаются на рассвете. В это время очень интересно наблюдать и за утренней природой столь интересного места, как Каппадокия, и за жизнью просыпающегося города в первых лучах солнца.

maslak-k.livejournal.com

У меня было такое чувство, что я как бы отдельно от всего мира, как будто впереди планеты всей наблюдаю за ее утренним пробуждением с высоты птичьего полета.

maslak-k.livejournal.com

Наш капитан корабля, постоянно рассказывал о том, какие виды перед нами открываются, ну и шутил одновременно, но я его не слушала. Я смотрела, смотрела и еще раз смотрела на диковинные творения природы.

maslak-k.livejournal.com

Иногда мы проплывали очень близко к скалам, еще б чуток и можно дотронуться рукой до них. А иногда слегка соприкасались с другими шарами, но это абсолютно не критично.

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

Кстати, в таком полете очень хорошо видно как именно ветер, вода, солнце и время создают такие рельефы. Можно увидеть как постепенно вода размывает мягкий вулканический туф и через десятки, а может и сотни лет эти овраги превратятся в каменные грибы и другие чудеса каппадокийских долин.

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

maslak-k.livejournal.com

Многие мои знакомые, волновались за нас, да и я думала, что будет страшно. Но ничего подобного. Шар плавно взлетает и плавно садится, поэтому чувства страха у меня не возникло. Хотя я, как оказалось, еще та трусиха и боюсь высоты. Но полет я перенесла бесстрашно, я даже думала, что адреналина будет побольше, но нет, все спокойно, возможно потому, что часто летаю на самолетах.

Полет длится около часа. После мягкой посадки пилот нас слегка побрызгал шампанским, наверное, таковы обычаи воздухоплавания. Потом нам вручили сертификаты о том, что мы совершили полет на воздушном шаре. Запили все это удовольствие мы бокалом шампанского и всех нас развезли по гостиницам.