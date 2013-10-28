Поющий бархан в долине реки Или
Национальный парк Алтын-Эмель расположен в долине реки Или (Казахстан, Алматинская область). Там охраняются разные виды растений и животных (джейраны, куланы и другие).
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На территории парка встречаются очень интересные ландшафты, например, поющий песчаный бархан, фото которого я вам и предлагаю посмотреть.
На пути к бархану можно встретить вот такие древние камни. По одной из версий, когда-то войско Чингиз-хана ставило на этих камнях огромный казан для приготовления пищи.
Местный ящер.
А вот и сам бархан.
Бархан на самом деле поющий))
Если сесть на песок и скатываться вниз, возникает низкий гудящий звук. Звуковая волна проходит до низа бархана и там затихает. Жаль, что мой фотоаппарат не позволяет записывать видео.
А еще тут можно делать постановочные снимки по мотивам «Белого солнца пустыни».
И встречается всякая интересная растительность.