Самый красивый мост России
Что можно увидеть с высоты Муромского моста
Ездили недавно в Муром. Точнее не в сам город, а на Муромский вантовый мост.
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Впервые я увидел этот мост, когда ехал из Выксы. Время так совпало, что когда мы в июне там проезжали, уже садилось солнце, и оно оказалось над горизонтом ровно посередине моста. Мост новый, красивый, закат очень яркий, просто пылающий. Зрелище нереальное.
Потом было лето, которое заканчивалось, мне было не очень бодро, потому что что-то надоело, хотелось куда-то поехать. Мой друг Андрей Орехов предложил залезть на этот мост. Ну вот мы и залезли.
Приехали на ночной электричке в Муром, полтора часа шли до моста, осмотрели все, оказались внутри опор, а затем на самом верху (на словах очень просто).
Если кратко про мост: вантовый мост через Оку, длина ~1400 метров, ширина 15 метров (всего два пути, почему-то. неужели нельзя было сделать мост шире, ведь когда-то это точно будет необходимо), высота опор 90 метров (на самом верху опоры мы и находились).
Открыт в 2009 году. Открывали в присутствии президента Путина. В 2013 году признан кем-то там «Самым красивым мостом России». Охотно верю. Убежден. Хотя мостов видел мало.
На деле получилось, что у меня больше фотографий туманных окрестностей, чем самого моста. Ну, пускай.
На опоре мы оказались в 2, а рассвет около 6. Несколько часов спали (пытались) внутри пилона. Потом стало жутко холодно. Но лазание по лестницам хорошо согревает, как оказалось.
Туман. Туман. Везде был туман. Во все стороны. Нас просто накрывало облаками. Только отвернешься, уже в облаке, потом раз и облако проплыло мимо. Дюже дивно!
С определенного ракурса кажется, будто все ванты идут не в середину опоры, а в бок.
До восхода солнца.
Во время восхода.
Самое что ни на есть утро.
Ночь.
Утро (в другую сторону).
Люблю Оку. Она течет в мой город.
Когда взошло солнце, все стало в два раза нереальней, чем было.
Рыбаков много. Бездельники, что сказать.
А? Просто сумасшествие. Честное слово, было в двадцать раз лучше. Фотографии ни черта не показывают.
Еще немного про мост.
Вот на такой же опоре мы и были. Вон там, где птицы. Всего мост стоит на трех опорах: две на земле, а одна в воде.
Вот так это все выглядело. Два люка из пилонов, посередине люк, очевидно, для натяжения вант. Справа Орехов. Впереди рассвет.
Как я понимаю, мы были первыми, кто оказался там (кроме рабочих, то есть). Не «баян», так сказать.
Еще немного фоточек.
Думал, кадр проходной, а в результате понравился всем. Ну ладно.
Такой кадр должен быть у каждого, сами понимаете. Рыбак, утро, туман. Ну.
Еще у меня есть серия фотографий #беспечность. Снял для серии на мосту.
Так кончилось лето.
От редакции
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