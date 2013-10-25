Самый красивый мост России

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justdfour.livejournal.com

Впервые я увидел этот мост, когда ехал из Выксы. Время так совпало, что когда мы в июне там проезжали, уже садилось солнце, и оно оказалось над горизонтом ровно посередине моста. Мост новый, красивый, закат очень яркий, просто пылающий. Зрелище нереальное.

Потом было лето, которое заканчивалось, мне было не очень бодро, потому что что-то надоело, хотелось куда-то поехать. Мой друг Андрей Орехов предложил залезть на этот мост. Ну вот мы и залезли.

justdfour.livejournal.com

Приехали на ночной электричке в Муром, полтора часа шли до моста, осмотрели все, оказались внутри опор, а затем на самом верху (на словах очень просто).

justdfour.livejournal.com

Если кратко про мост: вантовый мост через Оку, длина ~1400 метров, ширина 15 метров (всего два пути, почему-то. неужели нельзя было сделать мост шире, ведь когда-то это точно будет необходимо), высота опор 90 метров (на самом верху опоры мы и находились).

justdfour.livejournal.com

Открыт в 2009 году. Открывали в присутствии президента Путина. В 2013 году признан кем-то там «Самым красивым мостом России». Охотно верю. Убежден. Хотя мостов видел мало.

justdfour.livejournal.com

На деле получилось, что у меня больше фотографий туманных окрестностей, чем самого моста. Ну, пускай.

justdfour.livejournal.com

На опоре мы оказались в 2, а рассвет около 6. Несколько часов спали (пытались) внутри пилона. Потом стало жутко холодно. Но лазание по лестницам хорошо согревает, как оказалось.

justdfour.livejournal.com

Туман. Туман. Везде был туман. Во все стороны. Нас просто накрывало облаками. Только отвернешься, уже в облаке, потом раз и облако проплыло мимо. Дюже дивно!

justdfour.livejournal.com

С определенного ракурса кажется, будто все ванты идут не в середину опоры, а в бок.

justdfour.livejournal.com

До восхода солнца.

justdfour.livejournal.com

Во время восхода.

justdfour.livejournal.com

Самое что ни на есть утро.

justdfour.livejournal.com

Ночь.

justdfour.livejournal.com

Утро (в другую сторону).

justdfour.livejournal.com

Люблю Оку. Она течет в мой город.

justdfour.livejournal.com

Когда взошло солнце, все стало в два раза нереальней, чем было.

justdfour.livejournal.com

Рыбаков много. Бездельники, что сказать.

justdfour.livejournal.com

justdfour.livejournal.com

А? Просто сумасшествие. Честное слово, было в двадцать раз лучше. Фотографии ни черта не показывают.

justdfour.livejournal.com

justdfour.livejournal.com

Еще немного про мост.

justdfour.livejournal.com

Вот на такой же опоре мы и были. Вон там, где птицы. Всего мост стоит на трех опорах: две на земле, а одна в воде.

justdfour.livejournal.com

Вот так это все выглядело. Два люка из пилонов, посередине люк, очевидно, для натяжения вант. Справа Орехов. Впереди рассвет.

justdfour.livejournal.com

Как я понимаю, мы были первыми, кто оказался там (кроме рабочих, то есть). Не «баян», так сказать.

justdfour.livejournal.com

justdfour.livejournal.com

Еще немного фоточек.

justdfour.livejournal.com

Думал, кадр проходной, а в результате понравился всем. Ну ладно.

justdfour.livejournal.com

Такой кадр должен быть у каждого, сами понимаете. Рыбак, утро, туман. Ну.

justdfour.livejournal.com

Еще у меня есть серия фотографий #беспечность. Снял для серии на мосту.

Так кончилось лето.

От редакции

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