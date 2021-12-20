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Стиль

«Облегающие шапки дешевят образ»

Какие шапки носить мужчинам этой зимой

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Пресс-служба Lamoda
С выбором модели шапки легко ошибиться и выглядеть нелепо. Стилисты уверены: мужчинам стоит сказать твердое «нет» шапкам с помпоном и головным уборам, обтягивающим голову. А вот чему именно сказать «да», читайте в материале «Газеты.Ru».

В этом году лидером продаж среди мужских шапок стали шапки-бини. Это вязаная модель головного убора с отворотами или без, которая плотно обхватывает голову. Спрос на такие шапки вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные исследования AliExpress. Чаще всего россияне выбирают теплые двухслойные вязаные шапки-бини практичных темных оттенков. 

В среднем за самые популярные модели шапок-бини россияне готовы отдать от 800 руб. до 1,3 тыс. руб. К слову, зимние головные уборы по такой цене можно найти далеко не во всех магазинах масс-макета. Цены в большинстве из них на порядок выше, особенно если шапка произведена из натуральных материалов — шерсти или кашемира.

Шапки-бини стали бестселлером в сезоне «Осень-зима 2021-2022» и у россиян, предпочитающих премиальные бренды — это подтвердил «Газете.Ru» Илья Поволоцкий, менеджер по работе с VIP-клиентами ЦУМ.

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imdanielsimmons/nickwooster/richardbiedul/Instagram

Второй фаворит россиян после шапок-бини — теплые кепки-ушанки с утеплителем из искусственного меха. Спрос на такие товары в этом году вырос в 1,3 раза, а средняя цена покупки — от 600 руб. до 1 тыс. руб., сообщают в AliExpress.

Повышенный спрос на схожий товар — зимнюю кепку-бейсболку из теплого кашемира или шерсти — отмечает и Илья Поволоцкий. «Носите их с дубленками, свободными пальто и куртками, — советует модный эксперт. — А для особо солидных мужчин рекомендую теплые кепи».

Третье место по популярности занимают теплые флисовые балаклавы, приводят данные в AliExpress. Чаще всего покупатели выбирают модели темных оттенков, украшенные надписями или графическими паттернами. За популярные товары из этой категории они готовы отдать от 300 до 600 руб.

По мнению экспертов по стилю, россияне пока еще не переняли последние модные тенденции из мира головных уборов.

Так, Илья Поволоцкий предлагает поэкспериментировать и приобрести шапку-панаму — они только недавно стали трендом и покорили подиумы.

«Теплые шерстяные шапки в форме панамы выпустили бреды Moncler, Versace и Dolce&Gabbana», — рассказывает модный эксперт.

А вот от чего точно стоит отказаться, так это от, шапки, плотно облегающей голову. «Облегающие шапки дешевят образ», — уверен Поволоцкий.

Также он отнес к числу модных табу шапки с помпоном, особенно из натурального меха. «Это давно устаревший вариант, оставьте его для детей, не добавляйте себе такой инфантильности», — советует эксперт.

При покупке новой шапки не стоит волноваться о том, чтобы она подходила под цвет шарфа. Главное, чтобы такие же цвета встречались в одежде или аксессуарах. «Шапку можно выбрать под цвет куртки или свитера, а можно не отталкиваться от этих факторов и ориентироваться на цвет, который будет гармонично смотреться с образом. Например, коричневую шапку сочетать с бежевым свитером, а фиолетовую — с желтым», — предлагает Илья Поволоцкий.

Чтобы шапка смотрелась стильно, эксперт советует выбирать актуальные модели, а именно — плотные шерстяные варианты слегка свободного кроя.

Шапки-бини же по-настоящему идут далеко не всем, считает Илья Вахошкин, модный эксперт Lamoda. «Узкие шапки (бини или «носок») будут подчеркивать крупные черты лица. Не хотите, чтобы нос казался больше – выбирайте шапки оверсайз», — говорит он. К их числу относятся шапки крупной вязки, которые как будто больше на несколько размеров.

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