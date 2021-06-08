«Туристам все можно»: как уничтожают цветущие поля в России

В Краснодаре вытаптывают маковые поля, которые в этом году цветут необычно долго из-за нежаркой погоды. Блогеры, инстаграмеры и просто любители эффектных фото массово съезжаются на цветущие луга в самом Краснодаре и в Краснодарском крае и делятся маршрутами проезда к неофициальным достопримечательностям — оставляя после себя голую землю.

На ситуацию обратила внимание любительница авиасъемки из Краснодара по имени Ангелина — она выложила в Instagram видео, на котором видно, насколько пострадали поля, с возмущенными комментариями. «Покажу обратную сторону маковых полей. Собиралась полетать над ними и не заходить на поля в принципе, а как приехала, обнаружила десятки вытоптанных тропинок», — написала она в подписях к роликам.

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Как пояснила Ангелина «Газете.Ru», поля, которые она пыталась снять, находятся прямо в черте города – и пострадали не только они. «Конкретно это маковое поле будет за пшеничным, которое тоже потоптано, кстати», — отметила любительница аэросъемок. Она сказала, что «поля явно очень популярны, ибо всегда там можно встретить людей», и добавила, что в последние две-три недели в соцсетях появилось множество фотографий из этих мест.

Действительно, в Instagram можно найти множество свежих снимков с маковых полей Кубани, а в блогах на «Яндекс.Дзен» описаны подробные маршруты проезда к таким местам.

«Едем на выезд из города по Ейскому шоссе, с правой стороны будет «Семейный магнит» (адрес: Ейское шоссе 40). Мы оставили машину на парковке магазина, а дальше вдоль шоссе шли по тротуару в сторону выезда из города», — рассказывает автор блога «Равиолка о путешествиях».

При этом в администрации Краснодара само наличие таких полей отрицают.

«Произрастание мака на полях — это позор агронома. У нас нет таких в городе Краснодаре полей, потому что у нас все культуры сельскохозяйственные обрабатываются либо механическим, либо химическим способом», — заявила «Газете.Ru» начальница отдела координации деятельности сельскохозяйственных предприятий Краснодара Марина Максимцова.

Она уточнила, что в самом Краснодаре 44 га земель используются для выращивания сельскохозяйственных культур – пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, сои и других. И в этих полях фотографируются путешественники, хотя это и нежелательно. «Туристам, в принципе, конечно, все можно, но вообще-то это собственность – частная, федеральная», — напомнила она, добавив, что несмотря на это «селфи делают». Какой урон наносят любители фотографироваться в полях сельскохозяйственным угодьям, в отделе координации деятельности сельскохозяйственных предприятий Краснодара не учитывают.

В департаменте муниципальной собственности и городских земель «Газете.Ru» не смогли сказать, кто контролирует маковые поляны, находящиеся в черте города.

О том, как вытаптывают поля любители красивых фотографий, в соцсетях сообщают регулярно. В конце мая прошлого года издание «Кубань 24» сообщало, что под Краснодаром уничтожены маковые поля. «В соцсетях появилось видео, на котором заснято массовое скопление краснодарцев на цветущем маковом поле. На записи видно, что к месту цветения маков приехало более десятка человек, которые фотографируются среди цветов. Уже вытоптана довольно большая площадь», — писала газета. За 10 дней до этого издание рассказало о «проплешинах» на рапсовом поле в черте города.

Страдают цветы не только на Кубани — в других регионах блогеры уничтожают культуры, которые часто высаживают ученые в качестве эксперимента.

В августе 2020 года якутское издание NewsYkt сообщило, что ради эффектных снимков местные жители затоптали поле подсолнухов на испытательном полигоне ЯНИИСХ возле села Немюгю.

Причем это произошло не впервые – с тех пор, как в 2018 году на поле при научно-исследовательском институте в качестве эксперимента начали высаживать культуру, нехарактерную для региона, там постоянно отмечается наплыв посетителей.

В июне прошлого года в Ставропольском крае инстаграмеры вытоптали поле с ценным сортом аптечной ромашки Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, сообщал «Интерфакс». «Восемьдесят процентов (посевов ромашки — ИФ) на поле в Михайловске вытоптано ради фотографий и получения лайков бессмысленных. Причем в основном это делали девушки, женщины, дети. В этом году там был сделан семеноводческий посев, чтобы получить оригинальные семена очень ценного сорта ромашки аптечной под названием «Машенька», — жаловалась руководитель селекционного центра этого госучреждения Вера Чумакова.

В 2019 году под Томском инстаграмеры осадили поле, засеянное фацелией — тогда этот район прозвали «Томским Провансом» из-за фиолетовых цветов растения. Семеноводческий посев НИИ сельского хозяйства и торфа Сибири предназначался для продажи пчеловодам и аграриям – но треть поля, примерно 7 га, вытоптали ради фотографий в прованском стиле, сообщало издание «Вести.Ru».