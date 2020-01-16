«Позор тысячелетия»: как пишут о Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Война принца Гарри и Меган Маркл с британской прессой привела к тому, что герцоги решили существенно ограничить доступ журналистов к их жизни, о чем проинформировали общественность на своем новом сайте, созданном для их «финансово независимой» семьи. Пара, которая находится в «переходном периоде» сложения с себя королевских полномочий, на своем сайте заявляет, что больше не будет подпускать к себе журналистов из традиционного королевского пула, поскольку они не дают публике объективную картину. «К сожалению, истории, которые могли быть описаны королевскими корреспондентами точно, часто оказываются отредактированы и переписаны редакторами, чтобы дать неверное впечатление», — объясняют Гарри и Меган. Иными словами, они обвиняют британские таблоиды в том, что те перевирают информацию об их жизни, подавая ее в негативном ключе.

Реклама

В подтверждение этого американское издание Buzzfeed сравнило, в каком ключе ведущие газеты Великобритании пишут о двух герцогинях — чрезвычайно популярной сейчас Кейт Миддлтон, которую в последнее время откровенно называют будущей королевой, и Меган Маркл, на которую британцы серьезно обижены.

И действительно, одни и те же их жесты и поступки комментировались совершенно противоположным образом: где Кейт оценивалась положительно, Меган представала в отрицательном образе. Причем — на уровне заголовков.

Так, например, Daily Mail по-разному писал о привычке герцогинь держаться за живот во время беременности. «Осталось недолго! Беременная Кейт нежно поддерживает свой живот, выполняя королевские обязанности перед уходом в декрет — и Уильям подтверждает, что она может родить «в любой момент сейчас», — так в 2018 году таблоид озаглавил заметку о Кейт Миддлтон, готовившейся к рождению сына Луи. «Почему Меган Маркл не может убрать руки с живота? Эксперты отвечают на вопрос, который взбудоражил нацию: это гордость, тщеславие, актерство — или новая техника установления связи с ребенком в системе «нью эйдж»?, — это уже то, что писали о Меган в преддверии рождения Арчи Харрисона. При этом сама заметка была выдержана в нейтральном ключе — эксперты действительно искали вероятные объяснения тому, что герцогиня постоянно клала руки на живот, однако заголовок звучит недобро.

«Лекарство от утренней тошноты? Принц Уильям принес авокадо беременной герцогине», — гласит другой заголовок о подробностях жизни Кейт Миддлтон и ее мужа. «Любимое Меган Маркл авокадо связано с нарушением прав человека и засухой, позор тысячелетия», — так Daily Mail озаглавил статью о противоречиях, связанных с выращиванием популярного фрукта. Тосты с авокадо действительно одно из любимых блюд западной молодежи (и российской, стремящейся к американскому образу жизни), и в последнее время в прессе множатся заметки о проблемах, которые несет его массовое культивирование. И в них виновата все же не Меган Маркл.

Различную реакцию вызвало и одинаковое решение пар провести Рождество не с Елизаветой II в Сандрингеме, а с родителями со стороны жены. Когда в 2016 году герцоги Кембриджские решили отметить праздник у семьи Миддлтонов, британские таблоиды не увидели в этом оскорбления королевы. «Кэрол (мать Кейт Миддлтон — «Газета.Ru») выиграла войну бабушек! Герцог и герцогиня Кембриджские проведут второе «личное» Рождество с семьей Миддлтонов вместо того, чтобы присоединиться к королеве в Сандрингеме», — писало издание Express.

«Не заслуживает ли королева лучшего, чем это оскорбительное отсутствие в праздники? Ричар Ки оценивает влияние решения принца Гарри и Меган Маркл не проводить Рождество с королевской семьей», — звучит заголовок статьи того же издания, опубликованной в ноябре 2019-го.

Так же по-разному британские таблоиды оценивали и другие действия герцогов, кажущиеся идентичными: выпуск сувенирной продукции, решение герцогинь ароматизировать свадебное мероприятие (Кейт выбрала ароматические свечи для того, чтобы придать любимый запах комнатам Вестминстерского аббатства, Меган решила использовать освежители воздуха, чтобы замаскировать запах пыли в часовне Святого Георгия), выбор сезонных цветов для свадебной церемонии (Кейт похвалили за скромность, в цветах на торжествах Меган и Гарри усмотрели опасность для детей). Кроме того, Меган досталось за то, что они с Гарри выбрали для крещения Арчи Харрисона день, когда королева была занята на другом мероприятии, а тот факт, что Елизавета II не могла присутствовать на крестинах принца Луи, был воспринят с сочувствием.

Справедливости ради, нужно сказать, что для понимания происхождения некоторых заголовков нужно знать контекст.

Об опасности выращивания авокадо, например, говорить начали уже после 2017 года (когда Уильям принес его Кейт), а об отсутствии на крестинах Луи Кейт и королева договорились заранее — Елизавета II в июле 2018 года была слишком занята визитом Дональда Трампа и празднованием столетия основания Королевских военно-воздушных сил. Что же касается привычек беременных герцогинь, то Кейт попалась на глаза папарацци, держа руки на животе, лишь однажды — в конце срока, — в то время как Меган Маркл во время беременности действительно, и это замечали все, не убирала с него рук.

Кроме того, отслеживая, как менялись заголовки статей о Кейт и Меган, нельзя не отметить, что таблоиды, скорее всего, ориентируются на отношение общества к двум герцогиням. Когда в 2015-м герцогиня Кембриджская подверглась критике за свой внешний вид — автор Daily Mail проанализировала все ее морщины и припухлости под глазами, вынеся вердикт, что в свои 30 с небольшим она выглядит на 40, — публика раскритиковала такой оскорбительный подход издания. Однако публикуя критические заголовки о Меган Маркл, редакторы британских таблоидов уверены, что они найдут отклик у аудитории: в ноябре 2019 года оказалось, что герцогиня Сассекская – вторая из наименее популярных в Великобритании членов королевской семьи после скандального принца Йоркского, уличенного в дружбе с миллионером-педофилом. Тогда издание Express опубликовало рейтинг популярности Виндзоров, который показал: Меган поддерживают 41% британцев, в то время как Кейт Миддлтон любят 67%.

Сейчас популярность Меган Маркл, скорее всего, еще ниже, однако есть вероятность, что скором времени таблоиды вообще перестанут писать о ее жизни, будучи отрезанными от информации. Они даже не смогут сообщать о нарядах, в которых «блеснула» Меган Маркл во время очередного королевского приема или посещения благотворительной организации — потому что этого, скорее всего, больше не будет.