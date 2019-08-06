После 50-ти: новая книга автора «Секса в большом городе»

Автор книги «Секс в большом городе», на основе которой в конце 90-х был снят культовый сериал конца 90-х и начала 2000-х, выпустила новую книгу. Она посвящена тем же героиням, которые в свои 30 с небольшим исследовали Нью-Йорк в поисках мужчин своей мечты — теперь Кэндес Бушнелл задается вопросом, вынесенным в название романа: «Есть ли все еще секс в этом городе?».

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Судя по всему, секс есть — по крайней мере, для Кэрри Брэдшоу, которая, как и ее подруги, приближается к свои 60-ти. Прототипом героини романа снова стала сама Кэндес Бушнелл, на основе колонок которой в конце 90-х собрался роман «Секс в большом городе». В новой книге она рассказывает читателю (а, скорее, читательнице), что произошло с ней за эти годы.

Произошло все, что может случиться с жительницей многомилионного города. С тех пор, как Кэндес Бушнелл завоевала известность благодаря своему «Сексу в большом городе», она успела выйти замуж, развестись и приобрести некоторую недвижимость – квартирку на Манхэттене и дачу в Хэмптонс. Теперь она решила поразмыслить о том, что же может быть дальше.

В центре ее внимания — как будто со времен «Секса в большом городе» в мире ничего не изменилось — оказываются отношения героинь с мужчинами.

Героини нового романа — не четыре женщины, за жизнью которых мы следили в «Сексе в большом городе». Кэндес Бушнелл населяет свой роман множеством женщин, возраст которых приближается к 60 годам. Приключения их — сродни тем, что переживали Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотт, только теперь они во многом становятся возможными благодаря высоким технологиям и росту благосостояния тех, кому за 50. Свидания с двадцати- и тридцатилетними мужчинами героини назначают в тиндере, досуг проводят в салонах на Мэдисон-Авеню, в общем, наслаждаются жизнью, как могут.

Это не означает, что жизнь их совершенно безоблачна — героини переживают разочарования, любовные драмы, проблемы с работой, о которых Кэндас Бушнелл пишет в своей фирменной саркастичной манере. Однако беды героинь романистки — это по-прежнему проблемы первого мира, в котором дама объясняет, почему во второй раз вышла замуж ради денег тем, что это «расплата для мужчин, использующих женщин, ну, примерно во всем».

Трудно понять, какая судьба ждет это произведение — мир западных женщин давно не сосредоточен вокруг отношений с мужчинами, а хэппи-эндом для 50-летней дамы может считаться не только роман с умным, сексуально привлекательным, близким по возрасту человеком, как это происходит в жизни главной героини нового романа Бушнелл. Однако свою аудиторию старых поклонниц «Секса в большом городе» он, конечно, может зацепить — из ностальгических соображений они наверняка заинтересуются, как живется в большом городе после пятидесяти.

Поклонники «Секса в большом городе», которых еще в 2017 году разочаровало известие о том, что третьего фильма о Кэрри, Миранде, Саманте и Шарлотте не будет, теперь гадают, будут ли экранизировать новый роман Кэндес Бушнел. Пока что этот вопрос остается открытым, но учитывая, что его действующие лица не связаны с героинями того «СБГ», это вполне вероятно.

Если бы в новой книге Бушнелл действовали те же персонажи, скорее всего, продюсеры потенциальной экранизации столкнулись бы с проблемой:

исполнительница роли Саманты актриса Ким Кэтролл вот уже несколько лет открыто заявляет о своей неприязни к Саре Джессике Паркер, исполнявшей роль Кэрри, и о том, что ей больше не интересно сниматься в «Сексе в большом городе».

В том, что кинокомпания Warner Bros отказалась снимать «Секс в большом городе – 3», СМИ в 2017-м обвинили именно Ким Кэтролл. Как сообщило тогда издание Daily Mail, она предъявила продюсерам требования, которые они не захотели выполнять — взять в производство интересовавшие ее кинопроекты, чтобы она снялась в третьем «СБГ». Сама Ким Кэтролл, однако, опровергла это сообщение. В своем твиттере после появления публикации она написала: «Единственное требование, которое я когда-либо предъявляла — это не предлагать мне сниматься в третьем фильме, и это было еще в 2016-м».

Для исполнительниц ролей подруг Саманты это стало ударом. «Я разочарована. У нас был прекрасный, веселый, трогательный, радостный, правдивый сценарий», — признавалась Сара Джессика Паркер в пресс-релизе, выпущенном по случаю прекращения работы над проектом. Однако и ей, и ее коллегам пришлось смириться с тем, что они никогда больше не будут искать секса в большом городе.