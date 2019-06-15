«И не надеялась»: как Кнайсль пригласила Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как позвала на свою свадьбу в прошлом году президента России Владимира Путина. Тайну она раскрыла в интервью телеканалу Puls4. По словам экс-главы австрийского МИДа, это произошло практически случайно — во время церемонии открытия выставки Эрмитажа в Музее истории искусств в Вене во время визита российского лидера в Австрию 5 июня прошлого года.

По словам Кнайсль, в тот вечер она взяла с собой на мероприятие пачку приглашений, чтобы раздать их знакомым.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину... Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа», — рассказала она.

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О том, что решение пригласить на свадьбу российского президента было спонтанным, Карин Кнайсль говорила и раньше. Через неделю после свадьбы, состоявшейся 18 августа 2018 года, экс-министр сообщила в интервью австрийской радиостанции Ö1, что в начале июня она раздала приглашения коллегам из правительства, а Владимир Путин был приглашен на выставке 5 июня, когда Кнайсль во время мероприятия по случаю его визита захотела представить ему своего жениха, предпринимателя Вольфганга Майлингера. Тогда же экс-чиновница призналась, что совершенно не ожидала, что через полтора месяца она получит подтверждение визита Владимира Путина на ее свадьбу в Грац в австрийской земле Штирия.

Президент России сдержал обещание и приехал на свадьбу. На мероприятии Владимир Путин пробыл примерно час — он преподнес молодоженам подарки в виде картины с сельским пейзажем, тульского самовара и старинной масловыжималки. Отдельным знаком внимания со стороны российского лидера стало выступление казачьего хора.

«Дорогие брачующиеся, от всего сердца поздравляю Вас с бракосочетанием и созданием новой семьи. В России молодоженам желают: «Совет да любовь». Это я и делаю с удовольствием и желаю Вам много-много счастья и здоровья для совместного будущего. Предлагаю поднять бокалы за вашу чудесную совместную жизнь. Спасибо», — так звучал тост Владимира Путина, произнесенный на немецком языке.

Еще одним ярким событием вечеринки стал танец Владимира Путина и Карин Кнайсль, за который тогдашней главе МИДа Австрии пришлось оправдываться.

Дело в том, что когда танец закончился, она сделала реверанс, который был расценен критиками как знак подчинения российскому лидеру. Однако Карин Кнайсль в ответ на обвинения объяснила оппонентам, что поступила так, как это полагается на Венском балу.

«Если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен», — заявила теперь уже бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства в радиоэфире. «Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», — пояснила она.

После свадьбы Карин Кнайсль также заявила, что не пожалела о том, что пригласила Владимира Путина. «Нет, не пожалела. Я получила пожелания от всех своих 27 коллег, которые сегодня приехали сюда — как на заседании, так и лично. Здесь действительно не о чем жалеть», — сказала Кнайсль в интервью телерадиокомпании ORF.

Позже Карин Кнайсль признавалась, что после того, как российский президент побывал на ее свадьбе, их отношения не стали приятельскими. «Я искренне была рада, что он был частным гостем на частном торжестве. Однако с тех пор мы не вступали в контакт», — отметила она в декабре прошлого года.

Однако в преддверии своего визита в Россию в марте этого года Карин Кнайсль рассказала Австрийскому агентству печати, что Владимир Путин хорошо танцует. «Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве», — сказала Кнайсль. Второго танца все же не случилось, а рабочих визитов Карин Кнайсль в Москву в качестве министра иностранных дел Австрии уже можно не ждать: в конце мая после скандала в правительстве Австрии она покинула свой пост.