«Твой муж — лузер»: Трамп разводит свою советницу

Президент США Дональд Трамп оскорбил в твиттере мужа своего советника Келлианн Конуэй — адвоката Джорджа Конуэя. Во всеуслышание он назвал его полным неудачником в комментариях к посту руководителя своей предвыборной кампании Трампа Бреда Парскейла, в котором тот почему-то решил рассказать всему миру о проблемах в семейной жизни Конуэев.

Реклама

«Мы все знаем, что Дональд Трамп отказал мистеру [супругу] Келлианн Конуэй в работе, о которой тот отчаянно мечтал. Он едва проработал в The Justice Dept и уволился, либо был уволен, не хотите проверить? Теперь он причиняет боль своей жене, потому что завидует ее успеху», — написал в своем твиттере Парскейл. «Полный неудачник!» — поддержал его Дональд Трамп, не посчитав нужным добавить что-то еще.

Адвокат Джордж Конуэй в последнее время действительно постоянно «причиняет боль» своей супруге Келлианн Конуэй, поскольку позволяет себе критиковать Дональда Трампа в соцсетях, несмотря на то что его собственная жена работает на администрацию президента.

Недавно Конуэй разразился серией твитов о том, что активность Дональда Трампа в социальных сетях нестабильна и чрезмерно активна, приводя в пример его твиты, написанные в воскресенье. По мнению Конуэя, это свидетельствует об «ухудшении» его психического состояния.

Кроме того, Джордж Конуэй постоянно ретвитит записи других пользователей, в которых президента США называют «безумным» и «жалким».

Например, на твит Билли Кристола, призывающего республиканцев перечитать твиты Трампа и «серьезно подумать о его психическом состоянии», Конуэй добавил:

«Соглашусь с этим, но добавлю, что все американцы должны сейчас серьезно подумать о психическом и психологическом состоянии Трампа, в особенности это касается средств массовой информации, конгресса, вице-президента и его кабинета».

Супруга Джорджа Келлианн Конуэй, которая часто защищает и даже хвалит президента США в регулярных выпусках новостей, вынуждена оправдываться из-за несдержанного поведения мужа: журналисты спрашивают ее о том, что она думает о высказываниях своего супруга в твиттере. Когда в понедельник 18 марта репортеры задали ей вопрос о том, как она относится к твитам своего мужа, Келлианн ответила кратко: «Нет, я не разделяю эти взгляды», — сказала Келлианн.

Сам президент США Дональд Трамп, как правило, не обращал внимание на нападки Конуэя, которые стали все более частыми и язвительными с течением времени.

В прошлом году во время пресс-конференции у Белого дома президента напрямую попросили прокомментировать ситуацию с Конуэями — тогда Трамп высказал предположение, что Джордж просто жаждет внимания, добавив, что ему следовало бы разделять позицию его супруги.

Тем не менее, Джордж Конуэй не стремится следовать совету президента США и начальника своей жены. Буквально во вторник 19 марта он опубликовал список симптомов нарциссического расстройства личности. «Расскажите нам, Дональд Трамп, какие из этих критериев с вами не совпадают», — написал Джордж Конуэй, прикрепив список признаков, позволяющих распознать настоящего нарцисса.

В твиттере у Конуэя — масса поклонников: на него подписаны более 400 тысяч человек. «Продолжайте говорить. Америка за вами», — написал адвокату Брайан Крассенштейн, один из тех пользователей твиттера, что поддерживают его позицию, в ответ на пост о нарциссическом расстройстве. Оставляют шанс и его жене Келианнн Конуэй — несмотря на то что она высказывается только в поддержку идей Дональда Трампа. «Просто жду, что в 2021 году Келианн выступит и сознается в том, что оставалась, чтобы защищать страну от безумного поведения Трампа, но если смотреть ретроспективно, то ей нужно было уйти».

Есть, впрочем, и скептики, считающие, что в семье Конуэев нет никакого разлада и супруги просто играют в «хорошего и плохого полицейского».

Между тем, отношение к Трампу принесло разлад не в первую семью Америки. Так. например, в прошлом году Ким Кардашьян несколько раз пыталась защитить своего мужа Канье Уэста от нападок противников Трампа, поскольку он не раз высказывался в поддержку президента США.