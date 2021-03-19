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Лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards

Стали известны финалисты открытого конкурса Sony World Photography Awards в десяти категориях — от пейзажа и архитектурной съемки до уличной фотографии и кадров природы. В категории «Портрет» победила фотограф из Москвы Людмила Сабанина — со снимком задумавшегося шестилетнего сына. Победитель среди финалистов открытого конкурса будет выбран 15 апреля.

Одновременно станут известны и результаты состязания среди профессиональных фотографов, а также назван фотограф года. Всего на конкурс попали более 300 тысяч работ, из них чуть менее половины — в профессиональную часть.

Победители открытого конкурса во всех категориях, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Дезинфекция платформы в Анкаре, Турция. Категория &laquo;Уличная фотография&raquo; Дезинфекция платформы в Анкаре, Турция. Категория &laquo;Уличная фотография&raquo;
Прыжок в воду на снимке хорватского фотографа. Категория &laquo;Движение&raquo; Прыжок в воду на снимке хорватского фотографа. Категория &laquo;Движение&raquo;
Мальчик на снимке детского фотографа Людмилы Сабаниной из Москвы. Категория &laquo;Портрет&raquo; Мальчик на снимке детского фотографа Людмилы Сабаниной из Москвы. Категория &laquo;Портрет&raquo;
Рыбный рынок во Вьетнаме. Категория &laquo;Путешествия&raquo; Рыбный рынок во Вьетнаме. Категория &laquo;Путешествия&raquo;
Лестница отеля в Дюссельдорфе, Германия. Категория &laquo;Архитектура&raquo; Лестница отеля в Дюссельдорфе, Германия. Категория &laquo;Архитектура&raquo;
Молнии над полем лаванды в Гвадалахаре, Испания. Категория &laquo;Пейзаж&raquo; Молнии над полем лаванды в Гвадалахаре, Испания. Категория &laquo;Пейзаж&raquo;
Девушка из Зимбабве в викторианском платье с кухонными принадлежностями народа Шона. Категория &laquo;Креатив&raquo; Девушка из Зимбабве в викторианском платье с кухонными принадлежностями народа Шона. Категория &laquo;Креатив&raquo;
Манекен на снимке венгерского фотографа. Категория &laquo;Предмет&raquo; Манекен на снимке венгерского фотографа. Категория &laquo;Предмет&raquo;
Люди на пляже в Аликанте, Испания. Категория &laquo;Лайфстайл&raquo; Люди на пляже в Аликанте, Испания. Категория &laquo;Лайфстайл&raquo;
Заяц на снимке эстонского фотографа. Категория &laquo;Природа и животный мир&raquo; Заяц на снимке эстонского фотографа. Категория &laquo;Природа и животный мир&raquo;
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Дезинфекция платформы в Анкаре, Турция. Категория «Уличная фотография»
Прыжок в воду на снимке хорватского фотографа. Категория «Движение»
Мальчик на снимке детского фотографа Людмилы Сабаниной из Москвы. Категория «Портрет»
Рыбный рынок во Вьетнаме. Категория «Путешествия»
Лестница отеля в Дюссельдорфе, Германия. Категория «Архитектура»
Молнии над полем лаванды в Гвадалахаре, Испания. Категория «Пейзаж»
Девушка из Зимбабве в викторианском платье с кухонными принадлежностями народа Шона. Категория «Креатив»
Манекен на снимке венгерского фотографа. Категория «Предмет»
Люди на пляже в Аликанте, Испания. Категория «Лайфстайл»
Заяц на снимке эстонского фотографа. Категория «Природа и животный мир»
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