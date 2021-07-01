Народная принцесса: Диане исполнилось бы 60 лет
Принцессе Диане сегодня исполнилось бы 60 лет. Она погибла в автокатастрофе в 1997 году в возрасте 36 лет: это стало трагедией не только для ее родных, но и для всего мира – леди Диана была настоящей народной принцессой, пользовавшейся всеобщей любовью.
Сегодня, спустя 60 лет, родные и близкие по-прежнему постоянно вспоминают Диану. Сыновья, принцы Уильям и Гарри, вспоминают о глубокой боли, пережитой из-за потери матери, и нервно реагируют на папарацци, которых винят в трагедии. Брат, Чарльз Спенсер, и подруги, обвиняют журналиста Мартина Башира, из-за интервью которому Диане пришлось расторгнуть брак с принцем Чарльзом и лишиться защиты королевской семьи.
Она до сих пор остается иконой стиля и примером для подражания для своих невесток Кейт Миддлтон и Меган Маркл, про нее снимают фильмы и сериалы.
Кто такая принцесса Диана – не нужно объяснять никому. А какой была ее жизнь – смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
- В Москве закончилась «ЭпиВакКорона»
- В «Яблоке» объяснили, почему Россия должна признать импортные вакцины
- В ГД поддержали идею об увеличении допустимой скорости до 150 км/ч
- Стал известен диагноз госпитализированной Веры Алентовой
- Вильфанд назвал «шаманизмом» прогнозы об июльской засухе
- Дело о пропаганде наркотиков в шоу Дудя вновь поступило в суд
- Появилось видео нападения школьницы с ножом на подростка в Братске
- В Югорске женщина со словами «вези меня, петух» избила таксиста
- Миллиарды для Ярославля: «Такеда» инвестирует в инновационную фармацевтику
- Против монополии: государственные цифровые сервисы в экономике
- Российские космические стартапы: быть или не быть
- Трояны-вымогатели: зловредные программы быстро эволюционируют
- Арбузы, джаз, вино: чем удивит Ставрополье летом и осенью
- Ночевка в гипермаркете: как ритейл изобретает новые способы завлечь посетителей в магазины