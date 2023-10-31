Сделано для людей: что показали на III Московской неделе интерьера и дизайна

В Москве прошла III Московская неделя интерьера и дизайна, на которой представили свои товары и разработки дизайнерские мастерские, мебельные фабрики и производители товаров для дома. В Неделе приняли участие более 650 брендов из 30 стран, в ЦВЗ «Манеж» съехались представители марок из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Египта. Российские участники прибыли из Вологды, Кирова, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны.

Мягкие кровати и диваны, деревянная мебель от столярных мастерских, необычные рамы для зеркал из переработанного картона, кресла из целлюлозы, керамические лампы с ручной росписью, ароматические свечи и мыло ручной работы — все это можно было увидеть, потрогать, понюхать и погладить.

Что показали гостям Московской недели интерьера и дизайна, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».