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Сделано для людей: что показали на III Московской неделе интерьера и дизайна

В московском «Манеже» закончилась выставка дизайнерских товаров для дома

В Москве прошла III Московская неделя интерьера и дизайна, на которой представили свои товары и разработки дизайнерские мастерские, мебельные фабрики и производители товаров для дома. В Неделе приняли участие более 650 брендов из 30 стран, в ЦВЗ «Манеж» съехались представители марок из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Египта. Российские участники прибыли из Вологды, Кирова, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны.

Мягкие кровати и диваны, деревянная мебель от столярных мастерских, необычные рамы для зеркал из переработанного картона, кресла из целлюлозы, керамические лампы с ручной росписью, ароматические свечи и мыло ручной работы — все это можно было увидеть, потрогать, понюхать и погладить.

Что показали гостям Московской недели интерьера и дизайна, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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