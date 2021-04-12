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Отлитый в металле: как увековечивали Гагарина

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества состоялся полет человека в космос. Продолжительность его составила 1 час 48 минут: советский космонавт Юрий Гагарин на борту первого пилотируемого корабля «Восток-1» обогнул Землю один раз. Стартовав с космодрома Байконур, он приземлился в Саратовской области неподалеку от деревни Смеловка. Это событие перевернуло мир — разумеется, его не могли не увековечить в памятниках по всей стране.

Первый человек в космосе, отлитый в металле, сегодня возвышается над Ленинским проспектом в Москве, встречает гостей парка имени Гагарина в Заволжье Нижегородской области, приветливо смотрит на посетителей одноименного парка в Новокузнецке, выглядывает из символического иллюминатора в Коломне, широко раскидывает руки на проспекте Королева в Ростове-на-Дону — памятники Юрию Гагарину есть по всей России.

Как увековечен в монументах первый советский космонавт, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Стела на месте приземления космонавта Юрия Гагарина на территории Парка покорителей космоса им.Юрия Гагарина в Саратовской области Стела на месте приземления космонавта Юрия Гагарина на территории Парка покорителей космоса им.Юрия Гагарина в Саратовской области
Памятник космонавту Юрию Гагарину авторства Анатолия Новикова в подмосковных Люберцах Памятник космонавту Юрию Гагарину авторства Анатолия Новикова в подмосковных Люберцах
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Чернова на набережной Космонавтов в Саратове Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Чернова на набережной Космонавтов в Саратове
Бюст космонавта Юрия Гагарина скульптора Виктора Дудника в парке им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке Бюст космонавта Юрия Гагарина скульптора Виктора Дудника в парке им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Р. Х. Мурадяна на площади имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Р. Х. Мурадяна на площади имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Каджая, открытый в 1978 году во время празднования 800-летия города, на улице Гагарина в Коломне Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Каджая, открытый в 1978 году во время празднования 800-летия города, на улице Гагарина в Коломне
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Л. Чернова на Проспекте Вернадского у кинотеатра &laquo;Звездный&raquo; в Москве Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Л. Чернова на Проспекте Вернадского у кинотеатра &laquo;Звездный&raquo; в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину на бульваре Гагарина в Брянске. Памятник был установлен в 2014 году по проекту скульптора Равиля Юсупова Памятник космонавту Юрию Гагарину на бульваре Гагарина в Брянске. Памятник был установлен в 2014 году по проекту скульптора Равиля Юсупова
Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Максима Горького в Ижевске. Скульптура по проекту Павла Медведева была установлена в 2020 году. Памятник является копией скульптуры авторства Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Максима Горького в Ижевске. Скульптура по проекту Павла Медведева была установлена в 2020 году. Памятник является копией скульптуры авторства Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах
Памятник космонавту Юрию Гагарину на центральной площади города Гагарин. Памятник был изготовлен в 1974 году скульптором Ю.Г. Ореховым и архитекторами В.А. Петербуржцевым, А.В. Степановым. Памятник космонавту Юрию Гагарину на центральной площади города Гагарин. Памятник был изготовлен в 1974 году скульптором Ю.Г. Ореховым и архитекторами В.А. Петербуржцевым, А.В. Степановым.
Памятник Юрию Гагарину и Сергею Королеву скульптора Олега Комова на улице Чехова в Таганроге Памятник Юрию Гагарину и Сергею Королеву скульптора Олега Комова на улице Чехова в Таганроге
Бюст космонавта Юрия Гагарина во дворе средней общеобразовательной школы № 112 им. Ю.А. Гагарина в Екатеринбурге Бюст космонавта Юрия Гагарина во дворе средней общеобразовательной школы № 112 им. Ю.А. Гагарина в Екатеринбурге
Памятник космонавту Юрию Гагарину в парке им. Ю.А. Гагарина. Памятник космонавту Юрию Гагарину в парке им. Ю.А. Гагарина.
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора В. Пурихова на улице Мичурина перед входом в парк имени Ю.А. Гагарина в Заволжье Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора В. Пурихова на улице Мичурина перед входом в парк имени Ю.А. Гагарина в Заволжье
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Вячеслава Яковлева в парке имени Ю. А. Гагарина в Севастополе. Памятник был открыт в 1986 году в честь 25-летия первого полета человека в космос Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Вячеслава Яковлева в парке имени Ю. А. Гагарина в Севастополе. Памятник был открыт в 1986 году в честь 25-летия первого полета человека в космос
Памятник космонавту Юрию Гагарину на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.Гагарина в Евпатории Памятник космонавту Юрию Гагарину на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.Гагарина в Евпатории
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Пионерском проспекте рядом с территорией военно-инновационного технополиса &laquo;Эра&raquo; в Анапе Памятник космонавту Юрию Гагарину на Пионерском проспекте рядом с территорией военно-инновационного технополиса &laquo;Эра&raquo; в Анапе
Бюст космонавта Юрия Гагарина на территории аэроклуба имени Гагарина в Саратовской области Бюст космонавта Юрия Гагарина на территории аэроклуба имени Гагарина в Саратовской области
Памятник космонавту Юрию Гагарину на проспекте Королева в Ростове-на-Дону был установлен в 2011 году в честь 50-летия первого в мире полета человека в космос Памятник космонавту Юрию Гагарину на проспекте Королева в Ростове-на-Дону был установлен в 2011 году в честь 50-летия первого в мире полета человека в космос
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Юрия Гагарина в Чебоксарах. Памятник был изготовлен в начале 1976 года скульптором Г. Н. Постниковым. Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Юрия Гагарина в Чебоксарах. Памятник был изготовлен в начале 1976 года скульптором Г. Н. Постниковым.
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Стела на месте приземления космонавта Юрия Гагарина на территории Парка покорителей космоса им.Юрия Гагарина в Саратовской области
Памятник космонавту Юрию Гагарину авторства Анатолия Новикова в подмосковных Люберцах
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Чернова на набережной Космонавтов в Саратове
Бюст космонавта Юрия Гагарина скульптора Виктора Дудника в парке им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Р. Х. Мурадяна на площади имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Каджая, открытый в 1978 году во время празднования 800-летия города, на улице Гагарина в Коломне
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Ю.Л. Чернова на Проспекте Вернадского у кинотеатра «Звездный» в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину на бульваре Гагарина в Брянске. Памятник был установлен в 2014 году по проекту скульптора Равиля Юсупова
Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Максима Горького в Ижевске. Скульптура по проекту Павла Медведева была установлена в 2020 году. Памятник является копией скульптуры авторства Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах
Памятник космонавту Юрию Гагарину на центральной площади города Гагарин. Памятник был изготовлен в 1974 году скульптором Ю.Г. Ореховым и архитекторами В.А. Петербуржцевым, А.В. Степановым.
Памятник Юрию Гагарину и Сергею Королеву скульптора Олега Комова на улице Чехова в Таганроге
Бюст космонавта Юрия Гагарина во дворе средней общеобразовательной школы № 112 им. Ю.А. Гагарина в Екатеринбурге
Памятник космонавту Юрию Гагарину в парке им. Ю.А. Гагарина.
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора В. Пурихова на улице Мичурина перед входом в парк имени Ю.А. Гагарина в Заволжье
Памятник космонавту Юрию Гагарину скульптора Вячеслава Яковлева в парке имени Ю. А. Гагарина в Севастополе. Памятник был открыт в 1986 году в честь 25-летия первого полета человека в космос
Памятник космонавту Юрию Гагарину на территории детского оздоровительного лагеря им. Ю.Гагарина в Евпатории
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Пионерском проспекте рядом с территорией военно-инновационного технополиса «Эра» в Анапе
Бюст космонавта Юрия Гагарина на территории аэроклуба имени Гагарина в Саратовской области
Памятник космонавту Юрию Гагарину на проспекте Королева в Ростове-на-Дону был установлен в 2011 году в честь 50-летия первого в мире полета человека в космос
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Юрия Гагарина в Чебоксарах. Памятник был изготовлен в начале 1976 года скульптором Г. Н. Постниковым.
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