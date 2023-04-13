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«Свобода девушек пробежаться до автобуса»: умерла создатель мини-юбки Мэри Куант

В графстве Суррей 13 апреля на 94-м году жизни ушла из жизни британский модельер и икона моды Мэри Куант. Она родилась в Лондоне в семье валлийских учителей и с самого детства хотела стать дизайнером одежды. Но родители отговорили ее, и в итоге Куант получила степень по иллюстрации и изобразительному искусству.

Однако после учебы она вернулась к своей мечте и уже в 1955 году открыла свой бутик Bazaar, где сначала продавала одежду, купленную у оптовиков. Но затем она начала вносить в привычную моду 1960-х смелые и уникальные решения. Они привлекли внимание фэшн-индустрии не только в королевстве, но и в США.

Считается, что именно Куант создала современную версию мини-юбки и платьев «мини». Сама она рассказывала, что считала такую одежду практичной, вселяющей свободу и «позволяющей девушкам пробежаться до автобуса». Затем она ввела моду на короткие шорты, ставшие в итоге иконой стиля Великобритании. Уже в 1966-м она стала Кавалером ордена Британской империи за выдающийся вклад в индустрию моды.

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