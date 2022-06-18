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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет фотографии третьей недели июня: военные действия на территории Украины, суперлуние, Петербургский международный экономический форум и другие кадры недели.

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