Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет фотографии третьей недели июня: военные действия на территории Украины, суперлуние, Петербургский международный экономический форум и другие кадры недели.
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Палестинские жених и невеста перед началом свадебной церемонии у разрушенного дома в восточном Иерусалиме, 11 июня 2022 года
Восстановление энергоснабжения жилых домов в Мариуполе, 12 июня 2022 года
Участники так называемого «ужина в небе» возле базилики Кекельберг в Брюсселе (люди сидят на конструкции, подвешенной к крану на высоте пятидесяти метров), 14 июня 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон после пресс-конференции в Киеве, 16 июня 2022 года
Открытие Парадного входа Государственного исторического музея в Москве, 15 июня 2022 года. В год своего 150-летия музей открывает вход, через который заходили первые посетители — российский император Александр II и его супруга Мария Александровна
Мужчина управляет тележкой, груженной постельными принадлежностями, Пекин, 16 июня 2022 года
Дети играют во дворе разрушенного дома в Ирпене, 12 июня 2022 года
Британский принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла на королевских скачках в Аскоте, 14 июня 2022 года
Звери на крыше зала Высшей Гармонии в Запретном городе на фоне суперлуния, Пекин, 14 июня 2022 года
Церемония открытия стеклянного моста над каньоном Дашбаши в Алгетском национальном парке на юге Грузии, 14 июня 2022 года
Посетитель и робот на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 15 июня 2022 года
Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, 14 июня 2022 года
Шанхай во время карантина, 15 июня 2022 года
За кулисами показа Лондонской недели моды, 12 июня 2022 года
Прихожане собора Святого Владимира в Киеве во время службы, 12 июня 2022 года