В пижаме и без нижнего белья: в чем звезды и монаршие особы пришли на Уимблдон-2023

Сегодня, 16 июля, в лондонском пригороде Уимблдон завершился старейший турнир «Большого шлема», а также самый медийный и светский. Каждый год, помимо первых ракеток мира, на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета со всего мира съезжаются представители королевских семей, звезды кино и шоу-бизнеса. Не стал исключением и 2023-й.

Традиционно Уимблдон посетили члены британского монаршего дома. Кейт Миддлтон засняли на трибунах в компании Роджера Федерера. Принцесса Уэльская уже давно приятельствует со швейцарским теннисистом — накануне турнира они встретились на корте и сыграли друг против друга. Пропустить мероприятие супруге принца Уильяма было бы непростительно: в 2017 году она сменила Елизавету II на посту покровителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и занимает его по сегодняшний день.

Понаблюдать за игрой первых ракеток мира также пришли супруга короля Карла III Камилла с младшей сестрой Аннабель Эллиот, дочь принцессы Маргарет Сара Чатто, принц Майкл Кентский, сын принцессы Анны Питер Филлипс и ее дочь Зара Тиндалл с супругом Майклом, герцогиня Глостерская Биргитта, внучка принца Эдварда Амелия Виндзор, племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер.

Были замечены в вип-ложах и представители других монархий, в частности князь Монако Альбер II и наследник датского престола — кронпринц Фредерик.

Бывший защитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм появился на Уимблдонском турнире вместе с матерью Сарой Джорджиной Уэст, а его средний сын Ромео взял с собой свою девушку — модель Мию Реган. Влюбленные целовались под прицелом камер, равно как и певица Кэти Перри с актером Орландо Блумом.

Актриса Джессика Альба, модель Кара Делевинь и другие знаменитости «выгуляли» свои лучшие наряды.

Подробнее о самых стильных гостях Уимблдона-2023 — в фоторепортаже «Газеты.Ru».