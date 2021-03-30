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Вишня в цвету: где распустилась сакура

Пока в России с нетерпением ждут цветущей весны и тепла, жители многих стран мира уже любуются цветением сакуры. В Японии, Китае и в американском Вашингтоне народ пытается успеть захватить этот короткий момент – вишневые деревья расцветают всего на неделю, поэтому люди стараются хоть в маске, но все же пройти, проехать, пробежаться и, конечно, сфотографироваться на фоне усыпанных мелкими цветами деревьев.

В Европе, тем временем, распустились магнолии, но людей вокруг них почти нет – эта часть света переживает локдаун и третью волну пандемии. Весна в розовом цвете — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Девушка во время цветения сакуры в парке Мин Сяолин в Нанкине (Китай), март 2021 года Девушка во время цветения сакуры в парке Мин Сяолин в Нанкине (Китай), март 2021 года
Во время цветения сакуры в парке в Нанкине (Китай), март 2021 года Во время цветения сакуры в парке в Нанкине (Китай), март 2021 года
Пара гуляет в Вашингтоне во время цветения сакуры, март 2021 года Пара гуляет в Вашингтоне во время цветения сакуры, март 2021 года
Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года
Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года
Мужчина на пробежке в Вашингтоне, март 2021 года Мужчина на пробежке в Вашингтоне, март 2021 года
Во время цветения сакуры в Токио, март 2021 года Во время цветения сакуры в Токио, март 2021 года
Цветение сакуры в парке Инокасира в Токио, март 2021 года Цветение сакуры в парке Инокасира в Токио, март 2021 года
Женщина гуляет в парке Тидоригафути в Токио, март 2021 года Женщина гуляет в парке Тидоригафути в Токио, март 2021 года
Цветение сакуры в Токио, марта 2021 года Цветение сакуры в Токио, марта 2021 года
Девушка фотографирует свою собаку в парке в Токио во время цветения сакуры, март 2021 года Девушка фотографирует свою собаку в парке в Токио во время цветения сакуры, март 2021 года
Цветение магнолии в парке Лакен в Брюсселе, март 2021 года Цветение магнолии в парке Лакен в Брюсселе, март 2021 года
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Девушка во время цветения сакуры в парке Мин Сяолин в Нанкине (Китай), март 2021 года
Во время цветения сакуры в парке в Нанкине (Китай), март 2021 года
Пара гуляет в Вашингтоне во время цветения сакуры, март 2021 года
Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года
Цветение сакуры в Вашингтоне, март 2021 года
Мужчина на пробежке в Вашингтоне, март 2021 года
Во время цветения сакуры в Токио, март 2021 года
Цветение сакуры в парке Инокасира в Токио, март 2021 года
Женщина гуляет в парке Тидоригафути в Токио, март 2021 года
Цветение сакуры в Токио, марта 2021 года
Девушка фотографирует свою собаку в парке в Токио во время цветения сакуры, март 2021 года
Цветение магнолии в парке Лакен в Брюсселе, март 2021 года
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