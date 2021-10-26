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Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила визит на саммит по климату

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Ben Stansall/AP

Королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила свой визит на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго. Об этом сообщает Sky News.

По словам источников в Букингемском дворце, королева расстроена из-за того, что не сможет принять участие в мероприятии, но направит видеообращение участникам саммита.

Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике спустя неделю после того, как провела ночь в больнице. Отмечается, что монарх провела онлайн-встречи из Виндзорского замка в графстве Беркшир. В ходе беседы королева отметила, что «пребывает в хорошем настроении».

До этого газета Telegraph сообщила, что из-за возможной угрозы здоровью 95-летняя королева Великобритании Елизавета II теперь будет совершать рабочие визиты в сопровождении кого-то из своих детей или внуков, что позволит ей отдохнуть при необходимости.

На прошлой неделе британского монарха госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию.

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