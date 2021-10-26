Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила визит на саммит по климату

Королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила свой визит на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго. Об этом сообщает Sky News.

По словам источников в Букингемском дворце, королева расстроена из-за того, что не сможет принять участие в мероприятии, но направит видеообращение участникам саммита.

Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике спустя неделю после того, как провела ночь в больнице. Отмечается, что монарх провела онлайн-встречи из Виндзорского замка в графстве Беркшир. В ходе беседы королева отметила, что «пребывает в хорошем настроении».

До этого газета Telegraph сообщила, что из-за возможной угрозы здоровью 95-летняя королева Великобритании Елизавета II теперь будет совершать рабочие визиты в сопровождении кого-то из своих детей или внуков, что позволит ей отдохнуть при необходимости.

На прошлой неделе британского монарха госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию.