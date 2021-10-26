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71-летняя TikTok-модель рассказала о своей работе

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Кадр из видео/truly/Youtube

71-летняя американка Кейко Гест стала знаменитостью в TikTok, позируя в качестве модели. О своем видении себя она рассказала в интервью YouTube-каналу Truly.

Модель сообщила, что всю жизнь занималась спортом и танцами и старалась никогда не фокусироваться на возрасте.

«Я помню в третьей декаде у меня возникали мысли о том, что вот, в 40 лет я стану старой. Однако когда мне действительно стало сорок, я подумала, что совершенно себя так не чувствую», — заявила она.

Модель добавила, что всю свою жизнь посвятила хореографии, а в июне 2020 начала развивать свой аккаунт в TikTok. Сейчас же на нее подписаны сотни тысяч человек.

Гест подытожила, что помимо получения удовольствия от танцев, она хочет с помощью своего аккаунта бороться с эйджизмом (предрассудки и дискриминация в отношение людей в связи с их возрастом — прим.ред.), а также пропагандировать идею о том, что «стареть можно благородно, и совершенно необязательно человеку в возрасте закрываться от всего и готовиться к смерти».

Ранее сообщалось о массажистке, начавшей модельную карьеру в 50 лет.

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