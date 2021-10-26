Супруг экс-принцессы Японии Мако извинился за скандал, сопровождавший их помолвку

Супруг бывшей японской принцессы Мако, ее одноклассник Кэй Комуро извинился за скандал, который сопровождал их помолвку. Соответствующее заявление он сделал на специальной пресс-конференции по случаю официальной регистрации брака, передает ТАСС.

«Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность», — сказал он.

Комуро добавил, что сделает все возможное для того, чтобы в ближайшее время урегулировать ситуацию вокруг финансовой проблемы, возникшей между его матерью и ее бывшим женихом.

Экс-принцесса Мако также присутствовала на встрече с журналистами.

26 октября стало известно, что японская принцесса Мако официально вышла замуж.

После свадьбы она покинула поместье своей семьи. Женщины-члены императорской семьи Японии должны отказаться от своей королевской власти, выходя замуж за простолюдина. После громкого скандала, связанного с их отношениями, японская королевская семья была вынуждена задуматься не только о своем сокращающемся количестве, но и о своем будущем.

Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха, и на данный момент ее проведение планируется 26 октября.