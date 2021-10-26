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Супруг экс-принцессы Японии Мако извинился за скандал, сопровождавший их помолвку

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Reuters

Супруг бывшей японской принцессы Мако, ее одноклассник Кэй Комуро извинился за скандал, который сопровождал их помолвку. Соответствующее заявление он сделал на специальной пресс-конференции по случаю официальной регистрации брака, передает ТАСС.

«Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность», — сказал он.

Комуро добавил, что сделает все возможное для того, чтобы в ближайшее время урегулировать ситуацию вокруг финансовой проблемы, возникшей между его матерью и ее бывшим женихом.

Экс-принцесса Мако также присутствовала на встрече с журналистами.

26 октября стало известно, что японская принцесса Мако официально вышла замуж.

После свадьбы она покинула поместье своей семьи. Женщины-члены императорской семьи Японии должны отказаться от своей королевской власти, выходя замуж за простолюдина. После громкого скандала, связанного с их отношениями, японская королевская семья была вынуждена задуматься не только о своем сокращающемся количестве, но и о своем будущем.

Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха, и на данный момент ее проведение планируется 26 октября.

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