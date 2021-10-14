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Звезды Michelin получили девять ресторанов Москвы

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Девять московских ресторанов были отмечены самым известным и влиятельным из гастрономических рейтингов мира Michelin, сообщает корреспондент «Газеты ру».

«Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», — отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

В рейтинг с одной звездой вошли: «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA.

По 2 звезды получили два ресторана - Artest Chef's table и Twins Garden.

По словам директора по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольги Серковой, методология этого ресторанного гида неизменна, прозрачна и действует уже свыше 120 лет по всему миру. Для него оценку проводят независимые инспекторы, сотрудники группы Michelin. Они соблюдают анонимность и строгие этические правила, такие как, например, оплата счета за еду.

При этом существует пять критериев оценки качества блюда. Речь идет о качестве и происхождении ингредиентов, авторском стиле шеф-повара, его мастерстве и технике, балансе вкусовых качеств: соленый, сладкий, кислый, горький.

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