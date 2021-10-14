Модель показала фото своих ягодиц «до и после» и повергла в ярость соцсети

Австралийская модель Тэмми Хемброу выложила видео в своем аккаунте в TikTok, где сообщила, что добилась накаченных ягодиц «годами усердного труда», однако, как сообщает Daily Mail, не все в интернете ей поверили.

«Это просто-напросто невозможно!, — сообщил один из комментаторов.

«Ты потеряла меня из-за своих «лет усердного труда», — вторил ему другой.

«Ее задница настолько же натуральна, как и ее утиные губы. А еще земля плоская», — написал в комментариях один из хейтеров.

«Приз за самую лучшую достанется...», — ехидно пошутил еще один человек.

В свою очередь, сама Хемброу отметила ранее, что ее возмущают упреки в том, что все, чего она добилась в плане фитнесса — заслуга хирургов.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что не смогут накачать задницу, если будут трудиться», — заявила она.

Фанаты поддержали модель, заявив, что хейтеры могут проследить постепенную эволюцию ее тела на ее странице в Instagram.

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