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Принц Чарльз рассказал, что его Aston Martin ездит на вине и сыре вместо бензина

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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Наследник британского королевского престола принц Чарльз рассказал, что заправляет свой Aston Martin биотопливом, сделанным из лишнего белого вина и сырной сыворотки. Об этом он сообщил «Би-Би-Си».

На ответ тележурналиста о том, какой «углеродный след» оставляет принц, Чарльз заметил, что старается загрязнять атмосферу настолько мало, насколько это возможно, предпочитая традиционным источникам энергии топливо на биомассе. Именно с помощью биомассы и солнечной энергии происходит отопление его дворца, а также на биотопливе работает двигатель его автомобиля.

«У меня сейчас есть электромобили, но с ними так сложно. Можете себе представить, мой старый Aston Martin, который я использую уже 51 год, едет с помощью английского белого вина и сырной сыворотки», — заявил Чарльз.

Тем не менее, экологи считают, что такой подход к производству автомобильного топлива не является самым полезным для окружающей среды.

«В больших масштабах биотопливо приносит больше вреда, чем пользы. Из-за его массового производства ускоряются вырубка лесов и изменения в землепользовании, которые лишь усугубляют климатический кризис», — прокомментировал эколог Грег Арчер из группы по развитию экологичного транспорта.

До этого принц Чарльз запустил телеканал RE:TV с целью освещения проблемы изменения климата.

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