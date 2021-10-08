Эд Ширан рассказал, как его жена испортила момент предложения руки и сердца

Английский певец и автор песен Эд Ширан поделился историей о том, как он делал предложение своей жене Черри Сиборн. Когда он встал на одно колено, возлюбленная испортила момент одним вопросом, сообщает газета The Sun.

События разворачивались в 2018 году. Певец спросил Сиборн: «Ты выйдешь за меня?». В ответ на это девушка, не ожидавшая такого поворота, спросила: «Ты что, черт возьми, шутишь?».

Последовало долгое молчание, после которого музыкант сказал: «пожалуйста».

«Это такое важное жизненное решение, которое кто-то должен принять в мгновение ока. К счастью, она сказала «да»», — вспоминает Ширан.

Однако певец и сам может удивить. Ранее британский композитор и исполнитель Элтон Джон рассказал, что певец Эд Ширан, являющийся его хорошим другом, на 74-й день рождения подарил ему огромный фаллос из мрамора. В том же интервью Элтон Джон признался, что Эд Ширан полностью поменял его отношение к миру моды, благодаря чему певец изменил свой стиль одежды.