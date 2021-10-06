Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 1500 рублей

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в скромном наряде, в котором уже появлялась на публике в январе 2020 года, пишет Daily Mail.

Отмечается, что в клетчатом платье от Zara за $22 Кейт посетила Исследовательский институт в Лондоне. Образ Кейт Миддлтон дополнили лаконичные туфли на высоких каблуках от Hugo Boss, небольшие серьги и защитная маска черного цвета.

Герцогиня с супругом, принцем Уиляьмом приехали в институт на запуск проекта «Дети 2020-х годов», который будет изучать развитие детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет. Ранее развитие детей — область, которой Кейт регулярно уделяет внимание в своей общественной деятельности

Издание отмечает, что в Великобритании в начале прошлого года это платье стоило $123, к настоящему времени оно распродано.

Ранее Кейт Миддлтон пришла на премьеру «Бонда» в платье за 280 тысяч рублей.