Бритни Спирс «плакала два часа» от благодарности фанатам, освободившим ее от опекунства

Культовая американская певица Бритни Спирс написала пост благодарности фанатам в Twitter. Она сообщила, что «плакала два часа», после того, как поклонники поп-звезды «освободили ее от опекунства», когда начали движение #FreeBritney. Об этом пишет The Sun.

В понедельник, 4 октября, когда Instagram, Facebook и другие крупные приложения были отключены из- за сбоя, 39-летняя американка в Twitter отблагодарила своих поклонников.

«Движение #FreeBritney… У меня нет слов… из-за вас, ребята, и вашей постоянной стойкости я освобождена от опекунства…», - написала певица.

«Я плакала вчера вечером два часа, потому что мои фанаты лучшие, и я это знаю», - добавила Бритни. В заключение она написала: «Я чувствую ваши сердца, а вы чувствуете мое… это правда, я знаю».

Движение #FreeBritney началось в начале 2019 года с группы фанатов, которые утверждали, что Бритни «манипулируют и контролируют на основании ее опекунства».

Группа начала набирать обороты после того, как в том году появились сообщения о том, что певицу якобы «принудили» отправиться в психиатрическую больницу «против ее воли».

Ранее сообщалось, что артистка, на аккаунт которой подписаны более 34 млн человек в Instagram, выложила обнаженные снимки вскоре после освобождения из-под опеки родного отца Джейми Спирса. Кадры были сделаны 39-летней исполнительницей на курорте побережья Тихого океана, куда Спирс отправилась сразу же после решения суд по опекунству в компании своего жениха Сэма Асгари. В комментариях к посту многие поклонники Бритни похвалили ее за стройную фигуру и поздравили с освобождением из-под опеки.