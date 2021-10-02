Елизавета II оплачивает адвокатов обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю

Британская королева Елизавета II финансирует защиту своего сына принца Эндрю, против которого американка Вирджиния Джуффре подала в США иск об изнасиловании. Об этом сообщает газета Telegraph.

В статье говорится, что королева в частном порядке выделяет миллионы фунтов стерлингов на защитников принца. Так, услуги Эндрю Бреттлера, одного из американских адвокатов принца, обходятся британскому престолу в $2 тыс. в час, отмечает газета.

По данным Telegraph, Елизавета вынуждена финансировать принца, потому что он лишился источников дохода.

Ранее стало известно, что Эндрю продает из-за долгов свой единственный дом — шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.