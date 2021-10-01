У японской принцессы диагностировали психическое заболевание накануне свадьбы

Незадолго до свадьбы японской принцессы Мако и американского юриста Кей Комуро королевский дворец сообщил, что у Мако диагностировано посттравматическое расстройство. Об этом сообщило издание The People.

Планируемый брак принцессы и Кей Комуро вызвал активные споры в японском обществе, так как девушка потеряет королевский статус после свадьбы и планирует навсегда покинуть страну.

Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена из-за финансовых трудностей жениха, и на данный момент ее проведение планируется 26 октября.

Предполагается, что после свадьбы Мако откажется от традиционного брачного подарка в размере около $1,35 млн и переедет в США.

Ранее сообщалось, что принцессу Мако и Кей Комуро раскритиковали в СМИ, сравнив их с принцем Гарри и Меган Маркл.