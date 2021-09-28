Принц Уильям высказался скептически об идеи крестить дочь Меган Маркл в Виндзоре

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл пытаются спланировать крестины дочери Лилибет, названную в честь королевы Елизаветы II. Они до сих пор еще не поделились с поклонниками снимками малышки. Как пишет Express , это наводит на мысль о том, что они хотят соблюсти традиции и провести церемонию в Виндзоре под надзором монарха.

Но планы Меган и Гарри не поддержала королевская семья. Корреспондент Нил Шон поделился информацией с изданием, что старший внук королевы Великобритании высказался против крестин племянницы в соответствии с традициями.

«Согласно очень хорошему источнику, именно принц Уильям сказал: «Это была не очень хорошая идея»», — отметил Шон.

Елизавета II, как и во многих других случаях, предпочла воздержаться от высказываний на эту тему. Королева уже познакомилась с правнучкой. Это произошло вскоре после ее рождения — герцоги Сассекские показали дочь Елизавете II по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что принца Гарри накормили жареной курицей в Гарлеме. Он вместе в супругой Меган Маркл впервые пообедали в знаменитой закусочной в Гарлеме — Melba's.