Том Круз снова свободен

Как пишет издание The Sun, отношения Тома Круза и Хейли Этвелл закончены. Их роман развивался очень бурно во время съемок седьмой части «Миссия: невыполнима».

Поклонники не могли не заметить отношения актеров по поведению пары на мероприятиях. Например, Том и Хейли вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису.

По данным издания, в какой-то момент звезды решили остаться друзьями. Причины разрыва не раскрываются, но источник газеты уверен, что дело в насыщенном рабочем графике Тома Круза.

Оба остались работать над проектом.

Ранее Николь Кидман прокомментировала развод с Томом Крузом. Сейчас она считает себя виновной в том, что СМИ сделали из их с Крузом личной жизни скандал.