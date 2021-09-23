Популярный модный бренд выпустил женский лук в стиле Берни Сандерса

Модный бренд Dolls Kill выпустил женский лук в стиле одежды сенатора Берни Сандерса с инаугурации президента США Джо Байдена в январе. Об этом сообщил сайт Dazed.

Магазин предлагает за $85 купить серое пальто размера оверсайз, варежки и медицинскую маску.

Магазин на своей странице Instagram выложил пост со скриншотом сообщения одной из пользовательниц Twitter.

«Ого! Неужели Dolls Kill выпустил костюм со шлюховатым Берни Сандерсом?!», — было написано в посте. Бренд ответил утвердительно и поблагодарил модельера Trickz N' Trickz за создание лука.

Берни Сандерсу удалось заработать $1,8 млн на одежде и другой сувенирной продукции на тему популярной фотографии. Политик пожертвовал заработанные деньги благотворительному фонду, помогающему нуждающимся в штате Вермонт.