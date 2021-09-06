В зоопарке Мадрида родились детеныши панды

Гигантская панда, живущая в зоопарке Мадрида, родила двух детенышей. Об этом сообщает France24.

Панда Хуа Зи Ба, проживающая в Мадридском зоопарке и аквариуме, произвела на свет первого детеныша 6 сентября в 8.30. Второй родился четырьмя часами позже.

Отмечается, что детеныши будут полностью зависеть от своей матери в течение первых четырех месяцев своей жизни, пока не научатся ходить. Пол их пока определить невозможно.

Детеныши стали для Хуа Зи Ба пятым и шестым ребенком, произведенным на свет вместе с партнером по кличке Бин Цин. Их рождение стало «огромным вкладом в дело сохранения находящегося под угрозой вида животных». Число гигантских панд в мире составляет менее 2 тыс. особей.

Помогать ветеринарам мадридского зоопарка присматривать за детенышами будут специалисты Исследовательского центра по разведению панд Чэнду.

Ранее гигантская панда родила двойню в зоопарке Франции.