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Белла Хадид рассказала о работе в закусочной

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Andrew Kelly/Reuters

Супермодель Белла Хадид призналась, что в подростковом возрасте работала в закусочной, сделав соответствующий пост на своей странице в Instagram

«15-летняя я и моя первая работа», — написала звезда, опубликовав серию фотографий за стойкой закусочной SunLife Organics в Малибу, где модель готовила для посетителей здоровую еду.

Она продолжила, что в подростковом возрасте не предполагала, какие достижения ее ждут. Намекнув поклонникам, что на следующий день произойдет нечто важное, Белла Хадид написала: «Я так благодарна». Грядущее событие супермодель назвала «благословением».

Белла Хадид — одна из самых востребованных моделей мира. Ее аудитория в Instagram составляет 45 млн человек. Она регулярно появляется на обложках Vogue, Harper's Bazaar, а также участвует в показах и рекламных кампаниях Versace, Michael Kors, Jacquemus, Moschino и других брендов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о личной жизни Беллы Хадид.

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