Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей

Приглашения на свадьбу рэпера Алишера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной, которая состоялась 31 августа, продавались по 50 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на блогера и друга музыканта Илью Саглиани.

«Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах. Маловероятно, чтобы сам виновник торжества приторговывал билетиками, «полтинник» для человека с его доходами — копейки», — заявил он.

По мнению Саглиани, продавал билеты на торжество кто-то из организаторов свадьбы. Блогер заявил, что Моргенштерн позвал на мероприятие «всю светскую тусовку», поэтому понять, кого позвал сам рэпер, а кто просто купил билет, невозможно.

Ранее стало известно о том, что в Москве состоялась свадьба Моргенштерна и Зинатуллиной. После официальной части в ЗАГСе молодожены отправились отмечать бракосочетание на теплоходе. Среди приглашенных на мероприятии оказались блогеры Эльдар Джарахов и Дилан, которые даже успели подраться.