Испанская принцесса поступила в британский колледж

Испанская принцесса Леонор стала студенткой Атлантического колледжа (UWC Atlantic College), расположенного в Уэльсе в Великобритании. Об этом сообщает Hello!.

В течение будущих двух лет 15-летняя принцесса Леонор будет обучаться по международной образовательной программе (International Baccalaureate). На сайте колледжа указано, что занятия начинаются каждое утро в 8 и заканчиваются в 13:10. В рамках учебной программы студенты должны еженедельно помимо учебы два часа в неделю уделять общественным работам, столько же — занятиям физкультурой и творчеству, которые проводятся во второй половине дня или в выходные дни.

Вместе с принцессой Леонор в колледже будет учиться еще одна королевская особа — 16-летняя принцесса Алексия, дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.

Колледж UWC Atlantic расположен в замке Святого Доната XII века на берегу Бристольского залива. На территории образовательного учреждения, помимо учебных классов, есть библиотека, а также крытый и открытый бассейны. В замке проживают около 350 иностранных студентов.

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