Бен Аффлек снялся в рекламном ролике с матерью Дженнифер Лопес

Мать Дженнифер Лопес, 75-летняя Гваделупе Родригес, замечена на одной съемочной площадке вместе с возлюбленным ее дочери Беном Аффлеком. Об этом сообщает New York Post.

Гваделупе Родригес сыграла эпизодическую роль в съемках рекламы ставок на спорт. Режиссером ролика выступил 49-летний Бен Аффлек, также на несколько секунд появившийся в кадре. Он проходил мимо Гваделупе, когда та играла в игровые автоматы в казино.

СМИ утверждают, что мама певицы была приглашена на съемки не «по знакомству», а из-за того, что увлекается азартными играми. Как-то раз она выиграла 2,4 миллиона долларов в казино в Атлантик-Сити.

«Гваделупе любит Бена и счастлива, что он снова стал частью жизни Дженнифер, — сообщил источник портала E! News, близкий к актеру. — Они любят вместе играть в азартные игры, как делали это в прошлом. На этой неделе у Бена была возможность поработать в Вегасе, и она не могла не присоединиться».

О возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека официально стало известно в конце июня. «Газета.Ru» вспоминала их историю любви в фоторепортаже.