Лобода переехала в Европу, купив дом на море

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что постоянно проживает в Европе, где был куплен дом около моря. Об этом исполнительница рассказала в интервью изданию «Собеседник.ру».

У Лободы поинтересовались, где она провела пандемию COVID-19. Она сказала, что живет в Европе уже больше одного года.

«Теперь мое постоянное времяпрепровождение — это море. Когда возвращаюсь к семье домой, у нас есть такая традиция — вечером мы катаемся на самокатах по набережной час-полтора в одну сторону, потом в другую. Такая прогулка у нас случается перед ужином»,— поделилась артистка.

По словам Лободы, купить свой дом она мечтала с детства. При этом собственное жилье у певицы есть и в других странах.

«Вообще, у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю. Там меня никто не знает, никто не трогает, там уютно и комфортно», — отметила Светлана.

В каких еще странах бывает Лобода и сколько у нее домов, она не уточнила.

Ранее Лобода впервые за шесть лет запела по-украински.