Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за заявления о событиях в Афганистане

Принца Гарри и Меган Маркл не упомянули супругу принца Уильяма Кейт Мидлтон в заявлении насчет событий в Афганистане. Об этом сообщает The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские заявил, что они «убиты горем» из-за событий, разворачивающихся в мире. По их словам, положение в котором оказался Афганистан «лишило их дара речи».

Сообщение опубликовала общественная организация Archewell, основанная Гарри и Меган в 2020 году. В тексте среди прочего говорится о трех благотворительных организациях помогающих людям страдающим психическими заболеваниями, но не упоминается фонде Heads Together, который Кейт Уильям и Гарри учредили в 2017 году.

Королевский обозреватель Даниела Эльзер предположила, что Гарри и Меган неслучайно пренебрегли вкладом герцога и герцогини Кембриджских.

«В свете последних событий, учитывая вражду между братьями, выставление очков телевидением и утечку информации в СМИ, вопрос заключается в том, было ли решение не включать Heads Together просто случайным или продуманным ходом», — сказала она.

Ранее стало известно, что Королева Великобритании Елизавета II поручила чиновникам Букингемского дворца проконсультироваться с адвокатами по делам о клевете из-за критики со стороны Гарри и Меган.