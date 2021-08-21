Принца Гарри обвинили в лицемерии после полета на частном самолете

Принца Гарри обвинили в лицемерии за полет на частном самолете спустя несколько месяцев после выступления с лекцией об изменении климата. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский сел на самолет после благотворительного турнира Sentebale ISPS Handa Polo Cup в городе Аспен в штате Колорадо, чтобы добраться до своего дома в Санта-Барбаре в Калифорнии.

Как отмечает таблоид, в результате двухчасового перелета могло быть выброшено до 10 тонн СО2.

Предполагается, что самолет Gulfstream принадлежит другу Гарри, миллионеру и игроку в поло Марку Ганци. Стоимость воздушного судна бизнес-класса оценивается в £45 млн (4,5 млрд рублей).

Поступок принца никак не соотносится с его словами об экологии. Три месяца назад Гарри заявлял, что изменение климата — одна из «самых актуальных проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Ранее герцога Сассекского критиковали за то, что он совершил четыре полета на частном самолете за 11 дней, в том числе на саммит по изменению климата на Сицилии.