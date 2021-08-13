Маркетолог объяснила, как на репутации Natura Siberica скажется скандал в компании

Эксперт по системам маркетинга и руководитель Академии fashion-маркетинга Ирина Пищук заявила, что ситуация в Natura Siberica скажется на интересе потребителей, только если скандал получит широкую огласку. Так она прокомментировала открытое письмо сотрудников бренда об отказе работать с новым президентом компании Сергеем Буйловым.

«Я не думаю, что эта ситуация как-то скажется на покупательском спросе от частных лиц. Например, женщина, которая приобретает «Рецепты бабушки Агафьи», даже может не знать, что этот бренд принадлежит Natura Siberica», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Маркетолог отметила, что до обывателей информация о попытке рейдерского захвата со стороны нового президента компании Сергея Буйлова может дойти только в том случае, если об этом будут говорить на телевидении.

По мнению Ирины Пищук, скандал может разразиться в больших масштабах, если начнется волна отключения касс в магазинах Natura Siberica по всей стране. Ранее из-за действий представителей нового руководства при попытке изъять документы кассовые аппараты уже были отключены в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica.

«Это может привести не только к репутационным, но и к финансовым потерям, потому что потребители могут перестать «голосовать рублем» за продукт, деньги от которого будут передаваться третьим лицам, а не на развитие компании», — утверждает специалист.

Подробнее об истории создания компании Natura Siberica и ее основателе Андрее Трубникове — в материале «Газеты.Ru».