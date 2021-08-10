Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывшему росгвардейцу отменили приговор за насилие над ребенком в Перми 03:59
Аудитория Первого канала выросла в два раза во время финала по художественной... 03:57
Чемпионка Игр Тотьмянина на фоне скандала в гимнастике опасается за будущее... 03:45
В Киеве заявили об испуге Германии и Франции от военной мощи Украины 03:39
Калининградские военные получат морскую модификацию БМП-3 03:31
«Барселона» после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн 03:21
Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью 03:08
DeviantArt удалил практически все запрещенные Роскомнадзором материалы 02:55
В Белоруссии отметили вклад российских гимнасток в развитие спорта 02:51
Винер-Усманова одним словом описала судейство в личном многоборье на Играх... 02:43

Обвинившая английского принца в педофилии американка подала иск в суд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ВВС

Жительница США Вирджиния Джуфре (в девичестве Робертс) подала в местный суд исковое заявление, в котором утверждается, что 20 лет назад ее якобы несколько раз изнасиловал младший сын английской королевы Елизаветы II принц Эндрю. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на адвоката Джуфре.

В заявлении говорится о трех эпизодах изнасилования. В первый раз Вирджиния была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за педофилию, третий — на его частном острове. Истица почеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

После того, как стало известно, что Эндрю может быть замешан в секс-скандале, он заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
«Поломка кислородной системы». Что известно о гибели пациентов с COVID-19 во Владикавказе
Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными
Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов
В Студсоюзе намерены добиваться перерасчета за онлайн-обучение для непривитых учащихся
Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются «чрезвычайно сильным» государством
«Ъ»: власти России решили не вводить запрет на экспорт бензина
Тихонов опроверг факт жесткого заявления ассоциации гимнастики Белоруссии
Зеленский назначил новых командующих в ВСУ
Новости и материалы
Бывшему росгвардейцу отменили приговор за насилие над ребенком в Перми
Аудитория Первого канала выросла в два раза во время финала по художественной гимнастике
Чемпионка Игр Тотьмянина на фоне скандала в гимнастике опасается за будущее фигурного катания
В Киеве заявили об испуге Германии и Франции от военной мощи Украины
Калининградские военные получат морскую модификацию БМП-3
«Барселона» после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн
Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью
DeviantArt удалил практически все запрещенные Роскомнадзором материалы
В Белоруссии отметили вклад российских гимнасток в развитие спорта
Винер-Усманова одним словом описала судейство в личном многоборье на Играх в Токио
Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене
Синхронистка Ромашина отметила роль Путина в победе на Играх
Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде
В России хотят вернуть в оборот личную тару потребителей
Российские военные разработали многоцелевой беспилотник
Посольство России заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно
Гимнастка Дина Аверина назвала условие, при котором вернется в спорт
В Португалии умерла семья противников вакцинации
Все новости
«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки
Звезда «Кривого зеркала» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била
Новые облавы: машины начали снимать с регистрации за «кустарный» автозвук
ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками
«Нужно везение»: как «Спартак» собирается пройти «Бенфику»
«Спартаку» в матче против «Бенфике» нужно выигрывать минимум в два мяча
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко
Президент Белоруссии дал пресс-конференцию в годовщину переизбрания
«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США
Президент США рассказал, почему ввел новые санкции против «белорусского режима»
В России удвоилось число автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»
Правительство отказалось повышать планку транспортного налога для дорогих машин
«Была ни на кого не похожа»: умерла звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая
Бабушка из «Папиных дочек» вспомнила о скромном характере звезды шоу Татьяны Жуковой-Киртбая
Спасибо, что ушли: в отсутствие США талибы* берут власть в Афганистане
«Талибан*» заявил, что афганские власти потеряли контроль над ситуацией
«Нечего искать в Москве». Молдавия отозвала своего посла
Молдавского посла в России уволили на фоне секс-скандала
«Для усиления конкуренции»: почему России требуется больше продуктов
Путин поручил увеличить ввоз продуктов из стран СНГ для стабилизации цен
«Беру вещи у знакомых»: как одевается Грета Тунберг
Грета Тунберг оказалась на обложке скандинавского Vogue
Как Москва встречала олимпийцев
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях