Обвинившая английского принца в педофилии американка подала иск в суд

Жительница США Вирджиния Джуфре (в девичестве Робертс) подала в местный суд исковое заявление, в котором утверждается, что 20 лет назад ее якобы несколько раз изнасиловал младший сын английской королевы Елизаветы II принц Эндрю. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на адвоката Джуфре.

В заявлении говорится о трех эпизодах изнасилования. В первый раз Вирджиния была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за педофилию, третий — на его частном острове. Истица почеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

После того, как стало известно, что Эндрю может быть замешан в секс-скандале, он заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.