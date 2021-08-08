Принц Гарри просит своих союзников помочь в написании мемуаров

Принц Гарри обратился за помощью к своим союзникам, в первую очередь, к 31-летней принцессе Евгении с просьбой написать «взрывные» мемуары, сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье Великобритании.

Инсайдер сообщает, что в 2022 году принц Гарри совместно с американским журналистом Дж. Р. Мерингером, лауреатом Пулитцеровской премии, выпустит мемуары о жизни при дворе королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения Йорская, двоюродная сестра Гарри и дочь принца Йорского, Эндрю, остается одним из самых близких к Гарри представителей королевской семьи. По словам инсайдера, она поддерживает хорошие отношения с Меган Маркл.

Утверждается, что действия Евгении вызывают раздражение у противников Гарри, в первую очередь — у его брата, принца Уильяма.

Ранее королевcкая семья Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения.