СМИ: помощники принца Уильяма распространяют слухи о психических болезнях принца Гарри

Сотрудники Кенсингтонского дворца, резиденции старшего внука королевы Великобритании, принца Уильяма, распространяют слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри, брата Уильяма, сообщает The Mirror со ссылкой на биографа Гарри Омида Скоби.

Биограф считает, что информационная кампания против Гарри якобы началась после интервью 2019 года, в котором герцог Сассекский сказал, что они с братом «пошли разными путями».

«Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что вскоре после этого интервью, уже на следующий день появились сообщения, которые исходили от старшего помощника в Кенсингтонском дворце, в которых говорилось, что Уильям беспокоится о душевном здоровье своего брата», — рассказал Скоби.

По мнению биографа принца Гарри, нельзя однозначно утверждать, что именно принц Уильям является источником сообщений о психических проблемах его брата. Однако, по мнению Скоби, однозначно можно считать Меган Маркл причиной продолжающихся ссор между членами королевской семьи.

Ранее стало известно, что принцы Гарри и Уильям проведут первую частную встречу после ссоры.