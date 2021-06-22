В России взлетели продажи платьев для выпускного вечера

Россияне начали активно покупать платья и костюмы для выпускного вечера в конце мая и начале июня. Об этом «Газете.Ru» рассказали в интернет-магазине Ozon.

«Продажи вечерних платьев на Ozon в Москве и Санкт-Петербурге выросли в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Новосибирске — в восемь раз, в Екатеринбурге — почти в шесть, а в Краснодаре — более чем в пять раз», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

При этом траты россиян оказались меньше, чем годом ранее.

«Размер среднего чека на вечерние платья на Ozon по России сейчас в целом сейчас составляет около 2 тыс. рублей, по сравнению с маем-июнем 2021 года он стал меньше на 13%, — говорится в сообщении. — Эта тенденция прослеживается практически во всех регионах. Например, средние чеки на вечерние платья стали меньше в Новосибирске (на 59%), Татарстане и Краснодаре (по 52%) и Санкт-Петербурге (на 11%)».

Отмечается, что покупатели приобретают наряды, которые можно надеть не один раз, поэтому на смену пышным вечерним образам пришли лаконичные. Большая часть проданных платьев – средней длины. Исключение составляет лишь Краснодарский край, где популярными оказались мини-юбки.

Молодые люди выбирают либо классический костюм, либо джинсы с рубашкой и иногда с жилеткой.

«В Краснодарском крае продажи мужских костюмов в мае-начале июня выросли в 14 раз по сравнению с началом лета 2020 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в 7,5 раз, в Татарстане — более чем в семь раз», — сообщает интернет-магазин.

Тем временем, продажи джинсов перед выпускным вечером выросли в Новосибирске и области (на 83%), Ростовской области (на 34%), Краснодарском крае (28%), Санкт-Петербурге (14%), а также в Москве и Московской области (11%).