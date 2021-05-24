В Великобритании из замка украли королевские драгоценности на £1 млн

В графстве Западный Сассекс в Великобритании из замка Эрандел неизвестные украли королевские драгоценности на £1 млн (более ста миллионов рублей). Об этом сообщила «Би-би-си».

Наибольшую ценность представляют золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт (правила с 1542 по 1567 годы). Они находились с ней во время казни в 1587 году. Кроме того, наиболее дорогими украденными предметами оказались коронационные чашки.

«Украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолка из дома Говардов», — приводятся слова представителя попечительского совета замка.

Ограбление случилось в пятницу вечером. Полиция прибыла на место через несколько минут, но драгоценности уже пропали из выставочного зала. Правоохранители обнаружили брошенный и подожженный автомобиль неподалеку.

Ранее британские правоохранители задержали двух человек, которые проникли на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II.