Определена обладательница конкурса «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты под названием «Мисс Вселенная» в этом году оказалась представительница Мексики Андреа Меса. Об этом сообщается в Twitter-профиле данного мероприятия.

До финала дошли девушки из Бразилии, Индии, Перу, а также Доминиканской Республики.

Конкурс «Мисс Вселенная» в 2021 году проводился во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19.

Со стороны России на конкурс отправилась Алина Санько, являющаяся обладательницей титула «Мисс Россия — 2019».

До этого «Мисс Вселенная» стала гражданка ЮАР Зозибини Тунзи. Второе и третье места тогда заняли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Кроме того, уточнялось, в каких условиях пройдет конкурс «Мисс Вселенная» в этом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее была названа победительница конкурса «Краса России — 2020».